5 September Poster: मुख्यमंत्री ने किया फिल्म 5 सितंबर का पोस्टर लॉन्च

5 September Poster: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हिंदी फ़िल्म '5 सितंबर' का पोस्टर लांच किया। इस फिल्म की पूरी शूटिंग उत्तराखंड में हुई हैं और इसमें राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित करने का सशक्त प्रयास किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड फिल्म निर्माण का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिल्म नीति के तहत हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है ताकि अधिक से अधिक निर्माता–निर्देशक उत्तराखंड की धरती पर फिल्म निर्माण करें और राज्य के युवाओं को भी रोजगार एवं मंच प्राप्त हो।

Dehradun | Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami launched the poster of the Hindi film "5 September" at the Chief Minister's Camp Office. This film has been shot entirely in Uttarakhand and is a strong effort to showcase the cultural heritage, natural beauty and local…