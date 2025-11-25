सेलिना जेटली ने ऑस्ट्रियाई पति पीटर हाग पर लगाया घरेलू हिंसा का आरोप, ₹50 करोड़ का हर्जाना मांगा

मुंबई: पूर्व एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने महाराष्ट्र के मुंबई में अंधेरी कोर्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस फाइल किया है। पीटर हाग ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं।

सेलिना ने पति के खिलाफ केस किया

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सेलिना जेटली के पति पीटर हाग के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत डोमेस्टिक वायलेंस, क्रूरता और मैनिपुलेशन का केस मंगलवार को अंधेरी कोर्ट में वेरिफिकेशन और नोटिस के लिए आया।

एएनआई न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, सेलिना जेटली ने अपनी इनकम के सोर्स और प्रॉपर्टी के नुकसान के बदले ₹50 करोड़ और दूसरी रकम का हर्जाना मांगा है। सेलिना और पीटर के तीन बेटे हैं।

उन्होंने 2011 में ऑस्ट्रियन एंटरप्रेन्योर और होटल मालिक से शादी की। 2012 में वे जुड़वां लड़कों के माता-पिता बने, जिनका नाम उन्होंने विंस्टन और विराज रखा। उन्होंने 2017 में दूसरे जुड़वां लड़कों शमशेर और आर्थर को जन्म दिया। 2017 की प्रेग्नेंसी में पैदा हुए जुड़वां बच्चों में से एक, शमशेर की दिल की बीमारी की वजह से मौत हो गई।

सेलिना के भाई के साथ क्या हुआ?

पूर्व मिस इंडिया विनर हाल ही में अपने भाई - मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत जेटली - को लेकर खबरों में रही हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें सितंबर 2024 में यूएई में गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया था। विदेश मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारतीय अधिकारी सेलिना जेटली के भाई को हर मुमकिन मदद दे रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने 7 नवंबर को एक वीकली मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हमारी एम्बेसी इस मामले पर नज़र रखे हुए है। हम उनसे कॉन्सुलर विज़िट कर रहे हैं, और हमने ऐसा चार बार किया है।"

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेलिना की एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए विदेश मंत्रालय से पूर्व आर्मी ऑफिसर को लीगल मदद देने को कहा था, जिसमें सरकार को उनके भाई के लिए लीगल मदद देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

पूर्व मिस यूनिवर्स रनर अप जेटली ने अपने भाई के लिए भारतीय अधिकारियों से ज़रूरी कानूनी और मेडिकल मदद की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।

