Brahmastra Trailer: रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के इस सीन की वजह से हो रहा है विरोध, ट्विटर पर बहिष्कार की मांग

Highlights 9 सितंबर को आएगा फिल्म का पहला पार्ट एक मल्टी स्टारर फिल्म है ब्रह्मास्त्र अयान मुखर्जी के निर्देश में बनी है फिल्म

Brahmastra Trailer: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद अब ट्विटर पर फिल्म के बॉयकॉट की बात चल रही है। दरअसल, फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए एक सीन में रणबीर कपूर को जूते पहन कर मंदिर की घंटी को बजाते हुए दिखाई दिया गया है। इसी बात पर लोग आग बूबला हो गए और फिल्म का विरोध कर रहे हैं।

एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘जूते लेकर मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है। बॉलीवुड सनातन धर्म के प्रति भावनाओं को आहत करने का कोई मौका नहीं चूकता। जागो हिंदू, भारतीय हिंदुओं’#BoycottBollywood #BoycottBrahmastra

Entering Temple 🚩with shoes 😟 Bollywood never misses a chance to hurt the sentiments towards Sanatana Dharma #Hinduism

Jago Hindu Indian Hindus#BoycottBollywood#BoycottBrahmastrapic.twitter.com/JiRMeo5jFD — Sima Thapa (@Sima_Thapa_1) June 16, 2022

शशिकांत रेड्डी नाम के यूजर ने लिखा है, ‘ये जूते लेकर मंदिर में क्यों प्रवेश कर रहा है’#BoycottBrahmastra

Why he Is entering Temple with shoes #BoycottBrahmastrapic.twitter.com/YJGyauTD1z — Shashikanth Reddy (@Shashi26214076) June 15, 2022

ट्विटर अंकित रंजन सिंह लिखते हैं, आप कितनी भी धार्मिक फिल्में बना लें, बॉलीवुड के ये लोग हमेशा गलतियां करते हैं, इसलिए मुझे बॉलीवुड पर भरोसा नहीं है। #jagohindu #BoycottBollywood #BoycottBrahmastra #BoycottBrahmastraMovie #WeWantHinduRashtra

आपको बता दें कि अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी ‘ब्रह्मास्त्र’ एक मल्टी स्टारर फिल्म है। इस फिल्म में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर समेत अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय भी लीड रोल में हैं। फिल्म में एक ओर जहां रणबीर शिवा का रोल निभाने जा रहे हैं। वहीं आलिया भट्ट ईशा के किरदार में नजर आने वाली हैं। ‘ब्रह्मास्त्र’ में रणबीर शिवा बनाकर दुनिया की रक्षा करते दिखेंगे। फिल्म को पार्ट में रिलीज किया जाएगा, पहला पार्ट 9 नवंबर 2022 को आएगा।

And here it is, the Trailer of Brahmāstra.



Get ready to enter a never seen before world of Ancient Indian Astras.



Watch Brahmāstra Part One: Shiva in cinemas on September 9th! pic.twitter.com/WPN0iSwjUE — BRAHMĀSTRA (@BrahmastraFilm) June 16, 2022

