हम्पी उत्सव में परफॉर्म कर रहे कैलाश खेर पर बोतल से हमला, दो गिरफ्तार, देखें वीडियो

विजयनगर: हम्पी उत्सव में परफॉर्म करते समय मशहूर गायक कैलाश खेर पर कन्नड़ गीत गाने की मांग करते हुए दो युवकों ने कथित तौर पर पानी की बोतल फेंक दी। रविवार शाम ऑडियंस गैलरी से बोतल फेंकने के आरोप में पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया है। तीन दिवसीय हम्पी उत्सव 27 जनवरी को शुरू हुआ। नए विजयनगर जिले के गठन के बाद से यह पहली बार है कि एक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है।

Karnataka| A bottle thrown at singer Kailash Kher while he was singing in a closing ceremony of Hampi Utsav at Hampi, Vijayanagar yesterday. 2 detained over the incident



The men were angry at Kher for not singing Kannada songs, say Police