Bollywood Christmas 2025: तमन्ना भाटिया, ख़ुशी कपूर, कार्तिक आर्यन, सोनाक्षी और शिल्पा शेट्टी ने ऐसे सेलीब्रेट किया क्रिसमस

Bollywood Christmas 2025: आज देश-दुनियाभर में क्रिसमस सेलीब्रेट किया जा रहा है, और बी-टाउन इस सीज़न में दिल को छू लेने वाले सेलिब्रेशन के साथ पूरी तैयारी में है। इस साल बॉलीवुड में यह त्योहार रेड-कार्पेट ग्लैमर से ज़्यादा आरामदायक हाउस पार्टियों, जगमगाते पेड़ों और हॉलिडे फ़िल्मों जैसा लगा। जगमगाते डेकोरेशन से लेकर करीबी मुलाकातों तक, सितारों ने दिखावे के बजाय गरमाहट को चुना और फिर भी सब कुछ आसानी से स्टाइलिश बना दिया। तमन्ना भाटिया ने सिल्क के लाल पजामा सेट पहनकर कम्फर्ट और क्रिसमस के रंगों को अपनाया। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ के पास पोज़ दिया, जो मिठाइयों और मार्शमैलो से घिरा हुआ था, जिससे उनके सेलिब्रेशन को एक आरामदायक, घरेलू माहौल मिला।

लवबर्ड्स सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इक़बाल ने सादगी को चुना और एक खूबसूरती से सजे पेड़ के पास पोज़ दिया, अपने लुक को मिनिमल लेकिन फेस्टिव रखा। सोनाक्षी ने डेनिम के साथ एक क्रिस्प सफ़ेद शर्ट पहनी थी, जबकि ज़हीर ने जींस के ऊपर एक ब्राइट लाल जैकेट पहनकर हॉलिडे चार्म जोड़ा।

खुशी कपूर ने क्रिसमस अपने करीबी दोस्तों, जिनमें ओरी और वेदांग रैना शामिल थे, और बेशक, अपने प्यारे कुत्तों के साथ मनाया। नेक्स्ट के ₹3,100 के रेड-एंड-व्हाइट पजामा सेट में, जिस पर जिंजरब्रेड प्रिंट थे, वह बहुत प्यारी, रिलैक्स्ड और बिल्कुल क्रिसमस थीम में लग रही थीं। उनके गहनों से सजा क्रिसमस ट्री फेस्टिव माहौल में सही चमक बिखेर रहा था।

क्रिसमस के दिन अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' रिलीज़ होने के साथ, अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन ने त्योहारों में फिल्मों का जादू बिखेर दिया। फेस्टिव एक्सेसरीज़ के साथ खुशहाल तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, "तू मेरी क्रिसमस मैं तेरा सांता।" तस्वीरों में, अनन्या ने एक ब्राइट रेड मिनी ड्रेस पहनी हुई थी, जबकि कार्तिक ने सफेद शर्ट और ट्राउज़र में क्लासिक लुक अपनाया।

शिल्पा शेट्टी ने क्रिसमस कार्निवल में परिवार के साथ खूब मस्ती की। दिल को छू लेने वाली तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "क्रिसमस मना रहे हैं। आपको और आपके प्रियजनों को प्यार, खुशी, गर्मजोशी, परिवार के साथ समय और पूरी तरह से मौजूद रहने (और तोहफे भी मिलने) वाले मौसम की शुभकामनाएं। सभी को मेरी क्रिसमस!"

डायना पेंटी ने ग्लैमरस लुक अपनाया, V-नेकलाइन और सिल्वर एक्सेंट वाली ब्लैक गाउन में वह बहुत एलिगेंट लग रही थीं, और खुशी-खुशी अपने क्रिसमस गिफ्ट्स के ढेर के साथ पोज़ दे रही थीं।

तारा सुतारिया ने अपने करीबी दोस्तों और बॉयफ्रेंड वीर पहारिया के साथ इस सीज़न की सबसे ज़्यादा चर्चा वाली पार्टियों में से एक होस्ट की। उनकी क्रिसमस पार्टी में शानदार डेकोरेशन और खाने-पीने की चीज़ों का ज़बरदस्त इंतज़ाम था, जिसमें पाई, टर्की, प्लम केक और भी बहुत कुछ शामिल था।

