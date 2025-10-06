Bluegod Entertainment Limited अब लेजेंड्स क्रिकेट लीग (LLC) में उतरेगी — कंपनी का बड़ा कदम खेल और मनोरंजन की दुनिया में

बीएसई सूचीबद्ध कंपनी Bluegod Entertainment Limited (BSE: 539175), जो बॉलीवुड और रीजनल फिल्मों के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एंटरटेनमेंट कंपनी है, अब खेल जगत में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कंपनी ने जानकारी दी है कि वह दुनिया की दूसरी सबसे अधिक देखी जाने वाली क्रिकेट लीग – Legends League Cricket (LLC) में एक टीम खरीदने की दिशा में बातचीत कर रही है।

🎯 स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में कंपनी का नया कदम

कंपनी का यह फैसला उसके दीर्घकालिक विज़न के अनुरूप है, जिसके तहत वह फिल्म निर्माण, डिजिटल कंटेंट, ओटीटी डिस्ट्रीब्यूशन और अब खेल-मनोरंजन के क्षेत्र में अपने पैर मज़बूती से जमाना चाहती है।

Bluegod Entertainment का मानना है कि क्रिकेट टीम का स्वामित्व उसके ब्रांड वैल्यू, पब्लिक कनेक्ट और बिज़नेस डायवर्सिफिकेशन को नए स्तर पर ले जाएगा। कंपनी के प्रबंधन के अनुसार, LLC के साथ बातचीत प्रारंभिक चरण में है, और जब भी कोई ठोस प्रगति होगी, कंपनी इसकी जानकारी शेयरहोल्डर्स और स्टॉक एक्सचेंज को देगी।

🏏 लेजेंड्स क्रिकेट लीग (LLC) क्या है?

लेजेंड्स क्रिकेट लीग एक अंतरराष्ट्रीय टी-20 टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया के महानतम पूर्व क्रिकेटर हिस्सा लेते हैं — जैसे क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, आरोन फिंच और केविन पीटरसन। यह लीग टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भारी दर्शक-संख्या बटोर चुकी है, जिससे यह IPL के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्रिकेट लीग बन चुकी है। LLC की लोकप्रियता न केवल भारत बल्कि मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया तक फैली हुई है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इस लीग को स्पॉन्सर कर रही हैं और इसे “स्पोर्ट्स-एंटरटेनमेंट फ्यूज़न” का नया चेहरा माना जा रहा है।

💰 Bluegod Entertainment को इससे क्या फायदा होगा?

अगर Bluegod Entertainment इस लीग में टीम का स्वामित्व हासिल करती है तो कंपनी को आने वाले वर्षों में कई बड़े फायदे हो सकते हैं — स्पॉन्सरशिप और विज्ञापन आय: टीम के माध्यम से ब्रांड पार्टनरशिप और स्पॉन्सरशिप से अच्छा राजस्व मिल सकता है। मर्चेंडाइज और लाइसेंसिंग: टीम की जर्सी, कैप और अन्य ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से अतिरिक्त आय के अवसर बनेंगे। कंटेंट प्रोडक्शन: कंपनी अपने फिल्म और डिजिटल कंटेंट अनुभव का उपयोग करते हुए लीग से जुड़ा कंटेंट, डॉक्युमेंट्री या बिहाइंड-द-सीन प्रोग्राम बना सकती है। सेलिब्रिटी कनेक्ट: कंपनी के ब्रांड एंबेसडर राजपाल यादव के साथ यह क्रॉस-ब्रांड प्रमोशन और भी आकर्षक बन सकता है।

📈 IPL फ्रेंचाइज़ वैल्यूएशन से मिलती है प्रेरणा

यदि आईपीएल टीमों की बात करें तो मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता

नाइट राइडर्स जैसी टीमों की वैल्यूएशन आज ₹8,000 से ₹12,000 करोड़ तक पहुँच चुकी है। भले ही लेजेंड्स लीग अभी विस्तार के चरण में है, लेकिन इसका व्यूअर बेस और ग्लोबल फैन-कनेक्ट इसे भविष्य का एक बड़ा वैल्यू-क्रिएटर बना सकता है।

🧩 विशेषज्ञों की राय

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि Bluegod Entertainment का यह कदम दूरदर्शी निर्णय है। मनोरंजन उद्योग में अब स्पोर्ट्स, सिनेमा और डिजिटल मीडिया का संयोजन तेजी से बढ़ रहा है। जो कंपनियाँ इन तीनों क्षेत्रों को साथ लेकर चलेंगी, वे आने वाले समय में बड़ी ब्रांड वैल्यू बना सकती हैं।

🎬 कंपनी की मौजूदा उपलब्धियाँ

Bluegod Entertainment पहले ही चार बड़ी फिल्मों का निर्माण कर चुकी है —

Jeevan Bheema Yojna (अर्शद वारसी, विजय राज, संजीदा शेख, पूजा चोपड़ा)

Roti Kapda Aur Internet (सुनील ग्रोवर, गुल पनाग, रघुवीर यादव)

Choranta (गुजराती फिल्म)

Pressure (गुजराती फिल्म)

अब कंपनी का खेल-मनोरंजन में कदम इसे एक मल्टी-डायमेंशनल एंटरटेनमेंट पावरहाउस बना सकता है। कंपनी ने कहा है कि वह किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी बीएसई को नियमानुसार देगी।

Bluegod Entertainment Limited का यह निर्णय आने वाले वर्षों में न केवल उसके राजस्व और मुनाफे को बढ़ा सकता है, बल्कि उसे भारतीय मनोरंजन उद्योग का अगला बड़ा नाम भी बना सकता है।

