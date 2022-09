Google Doodle: भूपेन हजारिका की आज 96वीं जयंती, गूगल ने इस खास डूडल के साथ भारतीय दिग्गज गायक को किया याद

नई दिल्ली: संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका की आज 96वीं जयंती है। इस मौके पर गूगल ने भी एक खास डूडल के जरिए उन्हें याद किया है। असम से आने वाले भूपेन हजारिका की पहचान उत्तर पूर्व के गीत, संगीत, लोक-संस्कृति, लोकगीत, लोक-संगीत आदि से तो है ही, साथ ही उन्होंने कई फिल्मों के लिए भी संगीत दिया। कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए जो आज भी बेहद प्रचलित हैं। भूपेन हजारिका पर आधारित आज का खास डूडल मुंबई के रुतुजा माली ने तैयार किया है।

1996 में असम के तिनसुकिया जिले में जन्मे हजारिका का बचपन असमिया लोकगीत और कथाओं के बीच बीता। ये कथाएं और गीत ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जीवन के बारे में थीं। इसी बीच उनकी संगीत प्रतिभा पर प्रसिद्ध असमिया गीतकार ज्योतिप्रसाद अग्रवाल और फिल्म निर्माता बिष्णु प्रसाद राभा का ध्यान गया।

अग्रवाल और राभा ने हजारिका को अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने में मदद की, जिन्होंने 10 साल की उम्र में उनके संगीत करियर की शुरुआत की। 12 साल की उम्र तक हजारिका दो फिल्मों - 'इंद्रमालती: काक्सोटे कोलोसी लोई' और 'बिश्वो बिजॉय नौजवान' के लिए गाने लिख और रिकॉर्ड कर रहे थे।

Did you know Bhupen Hazarika was an Assamese-Indian child prodigy who began singing and composing music for film studios at just 12 years old!?



Learn more about his inspiring life and legacy → https://t.co/mF5WRwB4K4#GoogleDoodlepic.twitter.com/kysOqxZD6w