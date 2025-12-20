VIDEO: 41 की उम्र में फिर बनीं मां!, भारती सिंह के घर फिर गूंजी बेटे की किलकारी

Highlights 41 की उम्र में फिर बनीं मां!, भारती सिंह के घर फिर गूंजी बेटे की किलकारी

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। भारती दूसरी बार मां बनी हैं और उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। इस खुशी के साथ भारती और हर्ष लिम्बाचिया का परिवार फिर से किलकारियों से गूंज उठा है। इससे पहले कपल के बेटे लक्ष्य का जन्म 2022 में हुआ था। भारती ने कई बार बेटी की चाह ज़ाहिर की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर एक नन्हा राजकुमार दिया। 19 दिसंबर को भारती को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया।

सोशल मीडिया पर पिता हर्ष लिम्बाचिया ने वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, Limbachiya and sons 😍 again its a boy 👦, पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान भारती फैंस से जुड़ी रहीं और अब इस खुशखबरी के सामने आते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। बेटी की इच्छा भले पूरी न हुई हो, लेकिन परिवार में नए मेहमान की एंट्री ने हर चेहरे पर मुस्कान ला दी है।

