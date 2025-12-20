बेटे के जन्म पर भारती और हर्ष ने शेयर किया प्यारा वीडियो, नन्हें मेहमान के आने पर फैन्स लुटा रहे प्यार
By अंजली चौहान | Updated: December 20, 2025 13:00 IST2025-12-20T13:00:34+5:302025-12-20T13:00:49+5:30
Bharti Singh: हर्ष लिम्बाचिया और भारती सिंह ने अपने दूसरे बेटे के जन्म की घोषणा करते हुए एक वीडियो साझा किया, जिससे ऑनलाइन प्रशंसकों और दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई।
Bharti Singh: मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया एक बार फिर माता-पिता बने हैं क्योंकि भारती ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। भारती सिंह ने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया। माता-पिता बनने के एक दिन बाद, हर्ष और भारती ने एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने दूसरे बेटे के जन्म की घोषणा की।
अपने इंस्टाग्राम पर, कपल ने एक कोलैबोरेटिव पोस्ट शेयर किया जिसमें दो क्लिप में एक खूबसूरत कपड़ा दिखाया गया है और बताया गया है कि यह एक बेबी बॉय है। पोस्ट शेयर करते हुए कपल ने लिखा, "लिंबाचिया एंड संस फिर से एक लड़का।"
जैसे ही कपल ने पोस्ट शेयर किया, दोस्तों और फैंस ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। रश्मि देसाई ने लिखा, "गोला और मम्मी-पापा को बधाई।" अदा खान ने शेयर किया, "येय, बधाई हो।" प्रतीक सहजपाल ने लिखा, "बधाई हो।"
फैंस ने भी पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर दिया। "आखिरकार भारश को बधाई मुझे उम्मीद है कि मम्मी और बच्चा दोनों ठीक और स्वस्थ हैं टचवुड लिंबाचिया परिवार को किसी की नज़र न लगे लव यू सो मच ," एक फैन ने शेयर किया। दूसरे ने कमेंट किया, "काजू आ गया बहुत-बहुत बधाई ।" "आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई, गोला का भाई बारूद आ गया ," तीसरे फैन ने लिखा।
भारती के दूसरे बच्चे के बारे में
इंडिया टुडे के अनुसार, कॉमेडियन को सुबह-सुबह अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उनका पानी टूट गया था। भारती को उस दिन लाफ्टर शेफ्स शो के लिए शूटिंग करनी थी, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के दौरान हर्ष लिंबाचिया उनके साथ मौजूद थे।
भारती सिंह इंडियन टेलीविज़न पर अपनी कॉमिक टाइमिंग और खुशमिजाज पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं। हर्ष लिंबाचिया ने एक राइटर के तौर पर अपना सफर शुरू किया, बाद में वह होस्ट और क्रिएटर बन गए। दोनों 2009 में कॉमेडी सर्कस के सेट पर मिले थे और आखिरकार 2017 में शादी कर ली।
वे पहले से ही एक बेटे, लक्ष्य सिंह लिंबाचिया, जिसे प्यार से गोला कहा जाता है, के माता-पिता हैं, जिसका जन्म 2022 में हुआ था। फैंस अक्सर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उनके पारिवारिक जीवन की झलकियाँ देखते हैं। भारती और हर्ष साथ में एक पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं।