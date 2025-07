बजरंगी भाईजान की मुन्नी का साउथ सिनेमा में डेब्यू, अखंडा 2 में नजर आएंगी

Bajrangi Bhaijaan Munni: सलमान खान अभिनीत फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ में मुन्नी की भूमिका निभाकर लोकप्रिय हुईं अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा ​‘अखंडा 2: थांडवम’ के साथ तेलुगु फिल्म उद्योग में पदार्पण करेंगी। ‘अखंडा 2: थांडवम’ 25 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और ये 2021 में रिलीज़ हुई ‘अखंडा’ की अगली कड़ी है। ‘अखंडा’ और अब इसके सीक्वल दोनों फिल्मों का निर्देशन बायोपति श्रीनु द्वारा किया गया है। फिल्म में नंदामुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं। पहली बार तेलुगु फिल्म कर रहीं मल्होत्रा (17) इसमें जननी की भूमिका निभाएंगी। ‘प्रोडक्शन’ और प्रचारक कंपनी ‘14 रील्स प्लस’ ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर मल्होत्रा ​के तेलुगु फिल्मों में पदार्पण की खबर साझा की।

पोस्ट में लिखा, ‘‘एक फिरश्ते जैसी मुस्कान और नेक दिल..... ‘बजरंगी भाईजान’ से अपनी पहचान बनाने वाली हर्षाली मल्होत्रा फिल्म ‘अखंडा 2’ में ‘जननी’ के रूप में नजर आएंगी। फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।’’ मल्होत्रा ​​ने 2015 में कबीर खान की ‘बजरंगी भाईजान’ से अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने शाहिदा अज़ीज़ की भूमिका निभाई थी, जिन्हें मुन्नी के नाम से जाना जाता है। सुपर हिट रही इस फिल्म में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भी थे। सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर अपनी नयी फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए, मल्होत्रा ​​ने कहा कि उनका किरदार मुन्नी उनके लिए ‘एक एहसास, एक याद और दिल की धड़कन’ है। लेकिन वह अब एक अलग भूमिका के साथ पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं। ‘अखंडा 2’ फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी।

HARSHAALI MALHOTRA TO STAR IN 'AKHANDA 2', STARRING BALAKRISHNA... After winning hearts as #Munni in #BajrangiBhaijaan, #HarshaaliMalhotra returns to the big screen with #Akhanda2.



She essays the pivotal role of #Janani in the much-awaited film starring #NandamuriBalakrishna.… pic.twitter.com/9zAyVizE5i