बादशाह $1 मिलियन की पिंक बार्बी रोलेक्स के मालिक बनने वाले पहले भारतीय बने, दुनिया में इस अल्ट्रा-रेयर घड़ी के सिर्फ 10 पीस

नई दिल्ली: जब बादशाह बाहर निकलते हैं, तो बात सिर्फ़ म्यूज़िक की नहीं होती। अपने बड़े-बड़े स्टाइल और लग्ज़री के शौक के लिए जाने जाने वाले रैपर-सिंगर ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, इस बार वह आधिकारिक तौर पर अल्ट्रा-रेयर पिंक बार्बी रोलेक्स के मालिक बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, यह एक ऐसी एक्सक्लूसिव घड़ी है जिसके दुनिया भर में सिर्फ़ 10 पीस मौजूद हैं।

बादशाह ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट लग्ज़री एक्सेसरी दिखाई, इंडियन आइडल के सेट से तस्वीरें पोस्ट कीं, जहाँ उन्हें पिंक बार्बी डेटोना रोलेक्स पहने हुए देखा गया। अपने ट्रेडमार्क स्वैग के साथ, उन्होंने इस घड़ी को एक मज़ेदार रैप कैप्शन के साथ दिखाया, जिसमें लिखा था, "कोई बार नी कमाई पे, बार्बी कलाई पे, बार देते तोड़, लौंडे आ जाते जो आई पे।"

दुर्लभ गुलाबी घड़ी के बारे में और जानें

यह घड़ी अपने आप में शानदार है। 18-कैरेट पीले सोने से बनी इस डेटोना घड़ी में एक बेज़ेल है जिसमें लगभग 40 पिंक-कट नीलम जड़े हुए हैं, जबकि डायल पर पारंपरिक घंटे के निशान की जगह 12 और नीलम लगे हैं। इस चमकीले गुलाबी रंग की वजह से इसे कलेक्टरों ने "बार्बी" निकनेम दिया है, हालांकि रोलेक्स इसे आधिकारिक तौर पर कैटलॉग में शामिल नहीं करता है, जिससे यह और भी दुर्लभ हो जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह 1963 में लॉन्च हुई मशहूर डेटोना फैमिली का हिस्सा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी रिटेल कीमत लगभग $395,000 (लगभग ₹3.56 करोड़) है, लेकिन कमी के कारण इसकी मार्केट वैल्यू $1 मिलियन (लगभग ₹9.02 करोड़) के करीब पहुंच गई है। इस कीमत की वजह से यह आज सर्कुलेशन में मौजूद सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा डिमांड वाली रोलेक्स घड़ियों में से एक है।

अब बादशाह भी मालिकों के एक खास ग्लोबल क्लब में शामिल हो गए हैं। लियोनेल मेस्सी, ड्रेक, मार्क वॉलबर्ग, शाई गिल्जियस-अलेक्जेंडर, मिरका फेडरर और कैरोलिन वोज्नियाकी जैसे इंटरनेशनल स्टार्स को भी यही शानदार डेटोना घड़ी पहने हुए देखा गया है।

