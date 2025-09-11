Baaghi 4 Box Office: टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' ने बॉक्स ऑफिस पर 50.74 करोड़ रुपये कमाए
By संदीप दाहिमा | Updated: September 11, 2025
Baaghi 4 Box Office Collection: टाइगर श्रॉफ अभिनीत ‘बागी- 4’ ने बृहस्पतिवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। फिल्म का निर्माण नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले साजिद नाडियाडवाला ने किया है। इस फिल्म में संजय दत्त, सोनम बाजवा और पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने काम किया है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का निर्देशन कन्नड़ के मशहूर डायरेक्टर ए. हर्षा ने किया है। इस फिल्म से उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशन की शुरुआत की है। बागी 4 सिनेमाघरों में पांच सितंबर को रिलीज हुई। फिल्म के निर्माताओं ने पोस्टर के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म की हालिया कमाई की जानकारी साझा की।
Har Aashiq Ek Villain Hain... ❤️🔥— Sanjay Dutt (@duttsanjay) August 11, 2025
No escape. No mercy. Brace yourself — a Bloody, Violent Love Story begins ❤️🔥#Baaghi4Teaser Out Now https://t.co/6pHNMw8uRD#SajidNadiadwala’s #Baaghi4
Directed by @NimmaAHarsha
Releasing in cinemas on 5th Sept 2025 @rajatsaroraa… pic.twitter.com/icIMFVftnf
हालिया पोस्ट के मुताबिक फिल्म ने बृहस्पतिवार तक कुल 50.74 करोड़ रुपये की कमाई की है। प्रोडक्शन टीम ने कैप्शन में लिखा है, "पहले पंच से लेकर सिनेमा हॉल की भीड़ तक, यह लोगों का प्यार है जो हर दिन बागी- 4 को ताकत देता है ।" ‘बागी- 4’ में टाइगर ने रॉनी का किरदार अदा किया है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो ट्रेन में आत्महत्या के प्रयास से बच जाता है, लेकिन इसे कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इसमें श्रेयस तलपड़े और सौरभ सचदेवा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म टाइगर की ‘बागी’ श्रंखला की चौथी कड़ी है। इसकी शुरुआत 2016 की "बागी" से हुई थी, इसके बाद ‘बागी 2’ (2018) और ‘बागी 3’ (2020) आईं।