Avatar 3 कब होगी रिलीज? जानिए कहानी, कास्ट और बजट

By संदीप दाहिमा | Updated: December 18, 2025 15:42 IST2025-12-18T15:42:31+5:302025-12-18T15:42:40+5:30

‘टाइटैनिक’ जैसी यादगार फिल्म बना चुके जेम्स कैमरून उन डायरेक्टर्स में से हैं, जिनकी फिल्में देखने वाला खुद को कहानी का हिस्सा समझने लगता है। उनकी अवतार सीरीज ने भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया है। अब फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस सीरीज की अगली फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ रिलीज होने जा रही है।

यह फिल्म 19 दिसंबर 2025 को भारत में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। खास बात यह है कि फिल्म को पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज किया जाएगा। डिज़्नी ने भी इस रिलीज डेट पर मुहर लगा दी है। पहले की तरह इस बार भी साल के आखिर में अवतार का जादू देखने को मिलेगा।

भारत में दर्शक इस फिल्म को IMAX, 3D और दूसरे बड़े फॉर्मैट्स में देख पाएंगे, जिससे फिल्म का मज़ा दोगुना हो जाएगा।

फिल्म की कहानी को लेकर अभी तक ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि इस बार पेंडोरा की दुनिया और भी अलग और दिलचस्प होगी। बताया जा रहा है कि फिल्म में एक नया ना’वी कबीला दिखाया जाएगा, जिसका ताल्लुक आग से होगा। यह कबीला पिछली फिल्म में दिखाए गए समुद्र में रहने वाले मेटकायना कबीले से बिल्कुल अलग होगा।

जेम्स कैमरून खुद कह चुके हैं कि इस बार कहानी पहले से ज्यादा इमोशनल और सीरियस होगी। फिल्म में फिर से जेक सली और नेयतिरी की कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बार हीरो और विलेन को लेकर हमारी सोच बदल सकती है। पेंडोरा की दुनिया को नए एंगल से दिखाया जाएगा।

अगर बजट की बात करें, तो खबरों के मुताबिक इस फिल्म को बनाने में करीब 250 से 300 मिलियन डॉलर खर्च हो सकते हैं, जो इसे अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल करता है।

