अर्जुन कपूर ने मलाइका को इस अंदाज में किया बर्थडे विश, लिखा प्यारा संदेश...

By संदीप दाहिमा | Updated: October 23, 2025 16:49 IST2025-10-23T16:46:43+5:302025-10-23T16:49:06+5:30

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने बृहस्पतिवार को एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिये अपनी पूर्व प्रेमिका और साथी अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा को उनके 52वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने बृहस्पतिवार को एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिये अपनी पूर्व प्रेमिका और साथी अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा को उनके 52वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। अभिनेता ने पेरिस में एक बालकनी में बैठी मलाइका की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसकी पृष्ठभूमि में एफिल टॉवर नजर आ रहा है। कपूर ने लिखा है, ‘‘जन्मदिन मुबारक हो मलाइका अरोड़ा, ऊंची उड़ान भरती रहो, मुस्कुराती रहो और नयी चीजें तलाशती रहो...।’’

मलाइका ने इससे पहले अरबाज़ खान से 1998 में शादी की थी। इस जोड़े ने 2016 में अलग होने की घोषणा की और 2017 में तलाक ले लिया। अर्जुन और मलाइका ने 2018 में इस बात की पुष्टि की थी कि वे एक दूसरे को 'डेट' कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2023 में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अर्जुन ने आखिरी फिल्म भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह के साथ फिल्म ‘‘मेरे हसबैंड की बीवी’’ की है, जबकि मलाइका हाल ही में ‘‘थम्मा’’ के गाने ‘‘पॉइज़न बेबी’’ में नज़र आईं। मलाइका रियलिटी सीरीज ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ में शान और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ निर्णायक (जज) की भूमिका में नजर आ रही हैं।

