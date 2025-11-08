'बॉलीवुड में फिल्मों का प्रमोशन पैसे की बर्बादी है': हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री से क्यों निराश हैं अनुराग कश्यप

कोमल नाहटा के पॉडकास्ट पर एक नई बातचीत में, अनुराग ने अब इस बारे में बात की है कि उन्हें फिल्म प्रमोशन 'बेकार' क्यों लगते हैं और प्रमोशन कहाँ रुकने चाहिए, इसकी एक 'लिमिट' होनी चाहिए।

मुंबई: बॉलीवुड राइटर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से अपनी निराशा के बारे में खुलकर बात की है, उनका मानना ​​है कि यह इंडस्ट्री तेज़ी से टॉक्सिक होती जा रही है। कोमल नाहटा के पॉडकास्ट पर एक नई बातचीत में, अनुराग ने अब इस बारे में बात की है कि उन्हें फिल्म प्रमोशन 'बेकार' क्यों लगते हैं और प्रमोशन कहाँ रुकने चाहिए, इसकी एक 'लिमिट' होनी चाहिए।

बातचीत के दौरान, अनुराग ने शेयर किया, “किसी भी चीज़ को मौका नहीं मिलता। तीन दिन के बाद। एक ज़माना होता था जब सिनेमा हॉल कम होते थे, लेकिन वर्ड ऑफ़ माउथ ज़्यादा होता था। मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है। डेमन स्लेयर क्यों चल रही है? उसमें से कौन आया था प्रमोट करने के लिए? हॉलीवुड फ़िल्म F1 क्यों चली? क्या ब्रैड पिट इंडिया आया था प्रमोट करने के लिए?”

अनुराग ने आगे कहा, "प्रमोशन में बहुत पैसा बर्बाद होता है। साउथ में जैसी सीलिंग होती है ना, वैसी यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ पर किसी की प्रमोट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो वह ज़्यादा करता है और छोटा वाला खो जाता है... यहाँ कौन कितना बड़ा है, उसी में सब खोए हुए हैं।" 

कश्यप ने कहा, "आज मैडॉक ने इतनी सफलता देखी है, खुश रहो! लेकिन सब लोग जल-भुन रहे हैं।" अनुराग की आखिरी डायरेक्टोरियल रिलीज़ निशांची थी। उनकी फिल्म बंदर का प्रीमियर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 

एक एक्टर के तौर पर, अनुराग अगली बार आने वाली फिल्म डकैत में एक निडर पुलिस वाले का रोल निभाते नज़र आएंगे। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु में एक साथ शूट हो रही है, और इसमें आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर लीड रोल में होंगे।

