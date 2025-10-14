Highlights VIRAL: अनुपम खेर ने किया 'तौबा तौबा' पर डांस, देखें वायरल वीडियो

Anupam Kher Viral Video: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है, एक्टर ने तौबा तौबा गाने पर ऐसा डांस किया की हर जगह इसकी ही चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अनुपम खेर ने ये वीडियो शेयर किया है, अनुपम खेर ने काफी लंबा कैप्शन लिखा है। 'मैंने एक एक्टर के तौर पर लगभग हर चीज की कोशिश की है, 68 की उम्र में स्विमिंग सीखी थी, और अब डांस सीख रहा हूं, मैंने हमेशा डांस से दूरी बनाए रखी क्योंकि मुझे लगता था मैं डांस नहीं कर सकता, लेकिन इस बार सोचा कि क्यों नहीं ट्राई किया जाए'।

English summary :

Anupam Kher Dances Tauba Tauba Song watch the viral video

Web Title: Anupam Kher Dances Tauba Tauba Song watch the viral video