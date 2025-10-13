Video: तमन्ना भाटिया के शरीर और त्वचा के रंग पर अन्नू कपूर की टिप्पणी से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, ऐसा क्या कहा एक्टर ने?

मुंबई: दिग्गज अभिनेता और टीवी होस्ट अन्नू कपूर की तमन्ना भाटिया पर की गई टिप्पणी ने सोमवार को विवाद खड़ा कर दिया। तमन्ना की तारीफ़ करते हुए, कपूर ने उन्हें 'दूधिया बदन' कहा और उनके इस दावे का मज़ाक उड़ाया कि बच्चे उनके हिट गाने 'आज की रात' पर सो जाते हैं। जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने तमन्ना के शरीर और रंग-रूप पर की गई उनकी अभद्र और अभद्र टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने इसे 'अश्लील' बताते हुए, उनसे अपने शब्दों पर संयम बरतने की अपील की।

अन्नू कपूर ने क्या कहा?

हाल ही में शुभंकर मिश्रा के साथ एक इंटरव्यू में अन्नू ने आज की रात गाने का एक क्लिप देखने का जिक्र किया। इसके बाद मेजबान ने पूछा कि क्या उसे गाना पसंद आया और क्या वह तमन्ना का प्रशंसक है। अभिनेता ने जवाब दिया, 'माशाल्लाह, क्या दूधिया बदन है।'

इससे मेजबान को अपने हिट गीत 'आज की रात' पर बच्चों के सो जाने के बारे में अभिनेत्री की टिप्पणी दोहराने के लिए प्रेरित होना पड़ा। इसके बाद अन्नू कपूर ने इसे और भी आगे बढ़ाया और कहा, 'कितने उम्र के बच्चे इतने जाते हैं। 70 साल के उमर का भी बच्चा हो सकता है ना, मैं होता तो पूछता के कितने उमर के सो जाते हैं। 'अंग्रेजी में बोलते हैं कि वह 70 साल का है, वह 70 साल पुराना बच्चा है.. और वह 11 साल का बूढ़ा है'।

सोशल मीडिया यूज़र्स अन्नू कपूर पर भड़के

तमन्ना पर अन्नू की टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी टिप्पणियों को अश्लील और अनुचित बताया। कई लोगों ने उन्हें अश्लील कहा और उनसे सम्मान दिखाने की अपील की। ​​एक यूज़र ने लिखा, 'कृपया सम्मान से पेश आएँ। क्या आपकी कोई बेटी या नाती-पोते नहीं हैं?' एक अन्य यूज़र ने लिखा, 'हे भगवान!'



Web Title: Annu Kapoor's comment on Tamannaah Bhatia's body and skin colour creates uproar on social media Video