VIDEO: एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, हिंदी-दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत, हॉलीवुड की हस्तियों और  क्रिकेटर शामिल, सोशल मीडिया पर कपल को बधाई

Highlights Anant Ambani and Radhika Merchant Wedding LIVE Updates: कई प्रसिद्ध हस्तियों ने विवाह समारोह की शोभा बढ़ाई। Anant Ambani and Radhika Merchant Wedding LIVE Updates: दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के कई कलाकार समारोह का हिस्सा बने। Anant Ambani and Radhika Merchant Wedding LIVE Updates: मुंबई के ‘जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर’ में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया।

Anant Ambani and Radhika Merchant Wedding LIVE Updates: एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और दवा जगत के दिग्गज उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शुक्रवार को एक भव्य समारोह में परिणय सूत्र में बंध गए। नेताओं के साथ ही हिंदी एवं दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत व हॉलीवुड की हस्तियों और देश के लगभग शीर्ष क्रिकेटर शामिल हुए।

#WATCH | Celebrities groove at Anant Ambani-Radhika Merchant's wedding ceremony in Mumbai pic.twitter.com/SA7cb6h2dT — ANI (@ANI) July 13, 2024

अमेरिकी रियलिटी टीवी स्टार किम करदाशियां और उनकी बहन क्लो करदाशियां, नाइजीरियाई रैपर रेमा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, प्रमुख तेल कंपनी ‘सऊदी अरामको’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीन नासेर, ‘सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स’ के चेयरमैन जे ली और दवा कंपनी ‘जीएसके पीएलसी’ की मुख्य कार्यकारी एम्मा वाल्म्सली जैसी कई प्रसिद्ध हस्तियों ने विवाह समारोह की शोभा बढ़ाई।

अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान से लेकर अजय देवगन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन तक बॉलीवुड के लगभग सभी शीर्ष कलाकार समारोह में उपस्थित थे। इनमें से अधिकतर अपने परिवारों के साथ समारोह में शामिल हुए। इनके अलावा रजनीकांत, राम चरण और महेश बाबू समेत दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के कई कलाकार समारोह का हिस्सा बने।

इस शादी में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, एस श्रीकांत, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव समेत कई क्रिकेटर ने भी शिरकत की। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत (29) ने भारतीय दवा जगत के दिग्गज उद्योगपति वीरेन और शैला मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट के साथ शुक्रवार को मुंबई के ‘जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर’ में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया।

‘जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर’ का निर्माण अंबानी परिवार ने किया है और इसका स्वामित्व उसी के पास है। नारंगी रंग की शेरवानी पहने दूल्हा अंबानी परिवार के निवास एंटीलिया से सफेद फूलों से सजी एक शानदार लाल कार से ‘‘जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर’ रवाना हुआ जहां से बारात मंडप के लिए निकली। अंबानी परिवार अबू जानी-संदीप खोसला द्वारा डिजाइन किए गए ‘पेस्टल’ रंग के परिधानों में नजर आया।

‘रिलायंस इंडस्ट्रीज’ के चेयरमैन मुकेश से लेकर दूल्हे की मां नीता, बहन ईशा और उनके पति आनंद पीरामल और भाई आकाश सभी ने अपने परिधानों के लिए ‘पेस्टल’ रंगों को चुना। आकाश की पत्नी श्लोका एकमात्र अपवाद रहीं जिन्होंने गहरे गुलाबी रंग का लहंगा पहना। अमेरिकी अभिनेता और रैपर जॉन सीना, तमिल सुपरस्टार रजनीकांत, अनिल कपूर और रणवीर सिंह दूल्हे अनंत अंबानी के साथ बारात में जमकर नाचे। शाहरुख खान और उनके परिवार का नीता और उनके पति ने स्वागत किया जिसके बाद शाहरुख ने नीता को गले लगाया और वह उनके साथ नाचे।

विवाह संबंधी समारोह इस साल मार्च से जारी है जिनमें मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इवांका ट्रंप, जारेद कुश्नेर, पिटबुल, कैटी पेरी, रिहाना और जस्टिन बीबर जैसी हस्तियां शामिल हुईं। शुक्रवार से शुरू हुए तीन दिवसीय कार्यक्रम के साथ विवाह संबंधी जश्न पूरा होगा। अनंत और राधिका की जनवरी 2023 में सगाई हुई थी।

विवाह समारोह की अतिथि सूची में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हैं।

करदाशियां बहनों का बृहस्पतिवार को देर रात ताज महल होटल में शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने विवाह समारोह से पहले मुंबई की व्यस्त सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी की। जॉन सीना और रैपर रेमा के अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर एवं बोरिस जॉनसन भी बृहस्पतिवार रात भारत पहुंचे।

लाल और सुनहरे रंग की शेरवानी पहने अनंत अपने पिता मुकेश, मां नीता, बहन ईशा एवं उनके पति आनंद पीरामल, भाई आकाश एवं उनकी पत्नी श्लोका मेहता तथा उनके बच्चों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। अनंत ने सुनहरी कढ़ाई वाली बंद गले की शेरवानी एवं पायजामा और उसके साथ ‘स्नीकर’ पहने। न केवल अंबानी परिवार ने दूल्हे, बल्कि मेहमानों ने भी डिजाइनर भारतीय पोशाक पहनीं।

जॉन सीना नीले रंग की बंदगला शेरवानी में समारोह स्थल पहुंचे। रजनीकांत, उनकी बेटी सौंदर्या और उनके पति एवं बेटे ने पारंपरिक तमिल परिधान पहने। धोनी अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ सुनहरे पीले रंग की पारंपरिक पोशाक पहनकर समारोह में पहुंचे। अनिल कपूर ने बंदगला शेरवानी पहना जबकि संजय दत्त ने भारी कढ़ाई वाली काली शेरवानी पहनी।

निर्देशक-निर्माता करण जौहर, फिल्म अभिनेता वरुण धवन, वेंकटेश, संगीत निर्देशक ए आर रहमान और उनकी पत्नी, जैकी श्रॉफ, राजकुमार राव और अनन्या पांडे पारंपरिक भारतीय परिधानों में नजर आए। सारा अली खान अपने भाई इब्राहिम के साथ आईं, जबकि जाह्नवी कपूर अपने कथित प्रेमी शिखर पहाड़िया के साथ समारोह में पहुंचीं। प्रियंका चोपड़ा जोनास अपने पति निक के साथ विवाह समारोह स्थल पहुंची। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी भारतीय पारंपरिक परिधान में पहुंचे।

Anant Ambani and Radhika Merchant Wedding LIVE Updates Bride and Groom heartfelt promises Celebrities groove ceremony in Mumbai SEE VIDEO WATCH

