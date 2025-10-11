Amitabh Bachchan Birthday: जन्मदिन मुबारक हो अमिताभ बच्चन?, सोशल मीडिया पर ‘एंग्री यंगमैन’ और ‘सदी का महानायक’ को दे रहे बधाई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 11, 2025 05:14 IST2025-10-11T05:14:31+5:302025-10-11T05:14:31+5:30
Amitabh Bachchan's 83nd birthday: इलाहाबाद में 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ ने 1969 में फिल्म ‘सात हिंदुस्तानी’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की।
Amitabh Bachchan's 83nd birthday: साल के दसवें महीने की 11वीं तारीख को जन्मे इस शख्स को कोई ‘एंग्री यंगमैन’ कहता है, कोई ‘सदी का महानायक’, कोई ‘बिग बी’ तो कोई ‘शहंशाह’, उनके जितने प्रशंसक, उतने ही नाम। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के सर्वकालिक लोकप्रिय अदाकार अमिताभ बच्चन की। भारत के सिनेमा के इतिहास में युग पुरूष का दर्जा रखने वाले हरदिल अजीज कलाकार अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर को ही हुआ था। इलाहाबाद में 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ ने 1969 में फिल्म ‘सात हिंदुस्तानी’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की।
लेकिन 1973 में आई फिल्म ‘जंजीर’ में पुलिस इंस्पेक्टर की उनकी भूमिका ने उन्हें ‘एंग्री यंगमैन’ का तमगा दिलाया और उसके बाद ‘दीवार’ और ‘शोले’ जैसी फिल्मों ने उन्हें एक अभिनेता के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके बाद की कहानी अपने आप में किसी परीकथा से कम नहीं।
Amitabh Bachchan's 83nd birthday: देश-दुनिया के इतिहास में 11 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:
- 1902 : प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक नेता और लोकनायक के नाम से पुकारे गए जयप्रकाश नारायण का जन्म।
1923 : विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ हरीश चंद्र का जन्म। उन्होंने आधुनिक गणित की एक छोटी शाखा पर काम किया और उसे इस हद तक विकसित कर दिया कि दुनियाभर के गणितज्ञ उस शाखा की ओर आकर्षित हुए।
1942 : हिंदी सिनेमा के युग पुरुष अमिताभ बच्चन का जन्मदिन।
1987 : भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में ‘ऑपरेशन पवन’ शुरू किया। इसका उद्देश्य जफना को लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम के कब्जे से मुक्त कराना था।
2000 : ‘इंटरनेशनल वुमन आफ द ईयर एसोसिएशन’ ने अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला रूस की वालेंतिना वी तेरेशकोवा को ‘ग्रेटेस्ट वुमन एचीवर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड’ देकर सम्मानित किया।
2002 : अमेरिकी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर तत्कालीन राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश को इराक के खिलाफ बल प्रयोग के लिए व्यापक अधिकार दिए।
2002 : नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र द्वारा लोकेन्द्र बहादुर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
2005 : तीसरे अंतरिक्ष पर्यटक ग्रेगोरी ओल्सन पृथ्वी पर लौटे।
2007 : ब्रिटेन के उपन्यासकार डोरिस लैसिंग को वर्ष 2007 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया।
2008 : तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कश्मीर की घाटी में चली पहली रेलगाड़ी को कोनौगांव स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
2022 : नासा का अंतरिक्ष यान डार्ट लगभग 1.10 करोड़ किलोमीटर दूर 22,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिमोरफोस नामक यान क्षुद्र ग्रह से टकराने के साथ उसकी कक्षा बदलने में सफल रहा।
2023 : इजराइली हमलों में गाजा के इलाके खंडहर बने, ईंधन के अभाव में एकमात्र बिजली संयंत्र बंद।