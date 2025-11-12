VIDEO: धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे अमिताभ बच्चन, खुद ड्राइव करते दिखे महानायक, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: November 12, 2025 18:43 IST2025-11-12T18:37:00+5:302025-11-12T18:43:48+5:30

Dharmendra: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं, ऐसे में बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अभिनेता धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे।

Amitabh Bachchan arrives to Meet Dharmendra: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं, ऐसे में बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अभिनेता धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे। अमिताभ बच्चन गाड़ी कुछ चलाते हुए नजर आए जिसे देखकर लोग हैरान रह गये, धर्मेंद्र से मिलने और उनकी झलक पाने के लिए उनके चाहने वालों और करीबियों का तांता लगा हुआ है। बॉलीवुड की फेमस जय और वीरू की जोड़ी को सब जानते हैं, वीरू का हाल जानने खुद जय पहुंच गए हैं, धर्मेंद्र के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं बता दें अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों दिग्गजों की दोस्ती बेहद गहरी बताई जाती है।



