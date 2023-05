मुश्किलों में घिरे अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा! मुंबई पुलिस लेगी लीगल एक्शन, जानें वजह

Highlights अमिताभ बच्चन ने एक अजनबी से शूटिंग लोकेशन पर समय से पहुंचने के लिए मदद ली रोड ब्लॉक होने के बाद अनुष्का शर्मा ने अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक राइड की हेलमेट नहीं पहनने पर मुंबई पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी

मुंबई: बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी एक तस्वीर को लेकर खूब चर्चा में हैं। अमिताभ बच्चन ने खुद अपनी तस्वीर साझा की जिसमें उन्होंने अपने एक अजनबी से लिफ्ट ली और बाइक की सवारी का लुत्फ उठाया।

वहीं, अनुष्का शर्मा को अपने बॉडीगार्ड के साथ सवारी करते देखा गया। इन दोनों घटनाओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मगर इस बाइक राइड के कारण अब दोनों सितारें कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं।

दरअसल, अनुष्का शर्मा और अमिताभ बच्चन ने मुंबई सड़कों के जाम से बचने के लिए लिए बाइक राइड का सहारा लिया था लेकिन इस दौरान दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहन रखा था।

