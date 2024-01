वीडियो: आमिर खान की बेटी इरा खान के वेडिंग रिसेप्शन में जुटे सितारे, शाहरुख, सलमान, कैटरीना ने की शिरकत, देखिए

Highlights इरा आमिर खान और उनकी पहली पत्नी दत्ता की बेटी हैं इरा खान के वेडिंग रिसेप्शन में जुटे सितारे शाहरुख, सलमान, कैटरीना ने की शिरकत

Ira Khan wedding reception: शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित और जूही चावला समेत कई जानी-मानी हस्तियों ने अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा खान और फिटनेस ट्रेनर नूपुर शिखरे के प्रीतिभोज में शिरकत की। अभिनेता आमिर खान और प्रोड्यूसर रीना दत्ता की बेटी इरा और नूपुर ने राजस्थान के उदयपुर में ईसाई रीति रिवाजों से आठ जनवरी को शादी की थी। उनका विवाह समारोह तीन दिन तक चला था जिसमें संगीत, मेहंदी और विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

रेखा, जया बच्चन, हेमा मालिनी, रणबीर कपूर, माधुरी दीक्षित नेने, कैटरीना कैफ, कंगना रनौत, नागा चैतन्य, अनिल कपूर, सोनाली बेंद्रे, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, सुनिधि चौहान, कार्तिक आर्यन, सुष्मिता सेन, श्वेता तिवारी, भूमि पेडनेकर और कपिल शर्मा भी शनिवार शाम को यहां नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र (एनएमएसीसी) में आयोजित प्रीतिभोज में नव-दंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ही उद्योगपति दंपति नीता अंबानी और मुकेश अंबानी भी प्रीतिभोज में शामिल हुए। समारोह में इरा ने कढ़ाई वाला लाल रंग का लहंगा और नूपुर ने काले रंग की शेरवानी जैकेट और धोती पहनी थी। इरा आमिर खान और उनकी पहली पत्नी दत्ता की बेटी हैं। उनका एक बड़ा बेटा भी है। समारोह में दुल्हन के भाई जुनैद और सौतेले भाई आजाद राव खान ने भी अपनी चमक बिखेरी। आमिर की दूसरी पूर्व पत्नी और फिल्म निर्माता किरण राव प्रीतिभोज में शामिल नहीं हुईं। इससे पहले इरा ने तीन जनवरी को उपनगर मुंबई में एक पांच सितारा होटल में नूपुर के साथ अपनी शादी का पंजीकरण कराया था। दोनों तीन साल से एक-दूसरे के साथ हैं और उन्होंने नवंबर 2023 में सगाई की थी।

The Haasan sisters navigate the moment, avoiding any missteps, as they sweetly step aside, letting the legendary #Dharmendra ji bask in the limelight first at #IraKhan-#NupurShikare's wedding.❤️#ShrutiHaasan#AksharaHaasanpic.twitter.com/1li44szmFK — Pinkvilla (@pinkvilla) January 14, 2024

शाहरुख खान भी पहुंचे

तापसी पन्नू ने भी की शिरकत

कंगना ने लगाए चार चांद

Web Title: amir Khans Daughter Ira and Nupur wedding reception Shahrukh, Salman, Katrina