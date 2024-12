अल्लू अर्जुन हुए जेल से रिहा, एक्टर की दिखी पहली झलक; जेल में कटी थी रात

Allu Arjun Released From Jail: तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन एक रात जेल में बिताने के बाद आज 14 दिसंबर को रिहा हो गए हैं। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया और बीती रात उन्हें जेल में ही गुजारनी पड़ी है। 13 दिसंबर 2024 को एक्टर की रिहाई में देरी होने के कारण उन्हें जेल में रहना पड़ा क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत आदेश के समय पर जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचने के कारण हुआ। आज सुबह अल्लू अर्जुन को रिहा कराने के लिए उनके पिता और ससुर आए जो उन्हें रिहा कराकर अपने साथ ले गए।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Actor Allu Arjun released from jail.



He was taken to Chanchalguda Central Jail yesterday after a Court sent him to a 14-day remand. Later, he was granted interim bail by Telangana High Court on a personal bond of Rs 50,000. pic.twitter.com/Xqu3KpBAt6