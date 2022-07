अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' ने रचा इतिहास, 500 करोड़ व्यूज हासिल करने वाली पहली भारतीय एल्बम बनी

Highlights पुष्पा ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी पहले दिन पुष्पा ने 52.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था फिल्म पिछले साल 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी

साउथ स्टार अल्लू अर्जुन अभिनीत 'पुष्पा' लगातार नए मुकाम हासिल कर रही है। फिल्म के संवाद हो, अदायगी हो या फिर इसके गाने, दर्शकों के बीच खासे पसंद किए गए। फिल्म पिछले साल 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, इसके बाद इसके प्रति लोगों की दीवानगी जगजाहिर है। अब इस फिल्म के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। पुष्पा भारत की इकलौती ऐसी फिल्म बन गई है जिसके एल्बम को 500 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं।

फिल्म समीक्षक रमेश बाला ने इसकी जानकारी एक ट्वीट में दी है। वहीं पुष्पा के संगीत निर्देशक देवी श्रीप्रसाद ने भी इसको लेकर कई ट्वीट किए हैं। वहीं फिल्म के गानों को बेहतरीन धुनों से सजाने के लिए देवी को फिल्म उद्योग से खूब सराहनाएं मिल रही हैं।

रमेश बाला ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'भारतीय सिनेमा में अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा: द राइज' पहली एल्बम है, जिसने 500 करोड़ व्यूज हासिल किए हैं।' फिल्म के एल्बम को टी-सीरीज ने रिलीज किया था।

