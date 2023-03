बेटी के साथ आलिया-रणबीर गाने की शूटिंग के लिए पहुंचे कश्मीर, करण जौहर स्विट्जरलैंड में करना चाहते थे शूटिंग, देखें वीडियो

Highlights गाने की शूटिंग श्रीनगर और पहलगाम इलाकों में भी की जाएगी। शूटिंग दल के सदस्य ने जानकारी दी कि शूटिंग दल 9 मार्च को वापस लौट जाएगा।

जम्मूः अभिनेता रणवीर सिंह और आलिया भट्ट करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के एक रोमांटिक गाने की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे हैं। अभिनेता के करीबी एक दल के सदस्य ने बताया कि अभिनेता कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को श्रीनगर पहुंचे और गाने की शूटिंग के लिए सीधे गुलमर्ग चले गए, जबकि करण एक दिन पहले कश्मीर पहुंचे थे।

सूत्र ने कहा कि गाने की शूटिंग श्रीनगर और पहलगाम इलाकों में भी की जाएगी। शूटिंग दल के सदस्य ने जानकारी दी कि शूटिंग दल 9 मार्च को वापस लौट जाएगा। उन्होंने कहा, करण जौहर ने स्विट्जरलैंड में इस गाने की शूटिंग करने की योजना बनाई थी। लेकिन फिर उन्होंने कश्मीर पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में सोचा ताकि अधिक फिल्म इकाइयां कश्मीर का दौरा कर सकें। यह कश्मीर के पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

alia bhatt will look her FINEST in ROCKY AUR RANI KI PREM KAHANI. pic.twitter.com/rsLpzm81rn