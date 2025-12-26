अक्षय खन्ना छोड़ी 'दृश्यम 3', मेकर्स द्वारा ₹21 करोड़ की फीस और विग पहनने की मांग को नहीं मानने पर अभिनेता ने उठाया कदम

मुंबई: 'दृश्यम 3' को लेकर हाल ही में हुई घोषणा ने हलचल मचा दी है, न सिर्फ़ इसकी कन्फ़र्म रिलीज़ डेट की वजह से, बल्कि एक ऐसी बात की वजह से भी जिस पर लोगों का ध्यान गया। जब मेकर्स ने बताया कि इस फ़्रैंचाइज़ी की बहुप्रतीक्षित तीसरी किस्त 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, तो ऑफ़िशियल प्रेस नोट में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर को मुख्य कलाकार के तौर पर लिस्ट किया गया था। हालांकि, अक्षय खन्ना का नाम गायब था।

अक्षय का नाम न होना हैरानी की बात थी, खासकर 'दृश्यम 2' (2022) में विलेन के तौर पर उनके दमदार रोल को देखते हुए। एक्टर, जो अभी 'धुरंधर' और 'छावा' में अपनी परफ़ॉर्मेंस के बाद अपने करियर के अच्छे दौर का आनंद ले रहे हैं, उनसे तीसरे पार्ट में भी अपना रोल निभाने की उम्मीद थी। घोषणा के तुरंत बाद, ऐसी खबरें आने लगीं कि एक्टर ने मेकर्स के साथ क्रिएटिव और फ़ाइनेंशियल मतभेदों के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया है।

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, फीस ही मुख्य रुकावट बनी। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अक्षय की हालिया सफलता ने उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ा दी है, जिससे उन्होंने अपनी फीस बढ़ाने का फैसला किया। सूत्र ने कहा, "अक्षय ने 'छावा' में विलेन के तौर पर शानदार काम किया और 'धुरंधर' में पूरी तरह से शो चुरा लिया। वह साफ तौर पर इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड वाले एक्टर्स में से एक बन गए हैं। यह समझते हुए, उन्होंने अपनी फीस बढ़ाई और 'दृश्यम 3' के लिए 21 करोड़ रुपये मांगे।"

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मांग से मेकर्स हैरान रह गए। सोर्स ने बताया कि प्रोडक्शन टीम ने एक्टर को समझाने की कोशिश की, यह समझाते हुए कि इतनी ज़्यादा फीस से फिल्म का बजट प्लान से बाहर हो जाएगा। हालांकि, अक्षय कथित तौर पर अपनी बात पर अड़े रहे, उनका मानना ​​था कि अब उनकी मौजूदगी से फिल्म के लिए दर्शकों की दिलचस्पी और कमर्शियल वैल्यू काफी बढ़ गई है।

फीस से जुड़े मुद्दे के अलावा, कथित तौर पर असहमति के कुछ और मुद्दे भी थे। एक और सोर्स ने दावा किया कि अक्षय ने अपने ऑन-स्क्रीन लुक में बदलाव का सुझाव दिया था और रोल के लिए विग पहनने की इच्छा जताई थी। हालांकि, मेकर्स इस आइडिया के पक्ष में नहीं थे क्योंकि एक्टर दृश्यम 2 में बिना विग के दिखे थे, और वे विज़ुअल कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते थे।

जब दोनों में से कोई भी इन चिंताओं पर समझौता करने को तैयार नहीं था, तो अक्षय ने आखिरकार प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार, यह फैसला आपसी और सौहार्दपूर्ण था। सूत्र ने आगे कहा, “क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, इसलिए उन्होंने 'दृश्यम 3' से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने मेकर्स को शुभकामनाएं दीं, और यह अलगाव अच्छे माहौल में हुआ। टीम उम्मीद करती है कि भविष्य में जब दोनों पक्ष सहमत होंगे, तो वे उनके साथ फिर से काम करेंगे।”

