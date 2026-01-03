एक साल में ₹2000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय अभिनेता बने अक्षय खन्ना, प्रभास, अल्लू अर्जुन को पछाड़ा
मुंबई: बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना के लिए 2025 का साल बहुत अच्छा रहा, जिसमें उन्होंने 'छावा' में विक्की कौशल के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब का रोल निभाया। साल के दूसरे हाफ में, उन्होंने आदित्य धर की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ काम किया, जहाँ पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत के उनके दमदार किरदार की नेटिज़न्स ने खूब तारीफ की। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। '
छावा' ने दुनिया भर में 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए, और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी, जबकि 'धुरंधर', जो 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई और अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, ने दुनिया भर में 1,100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। अब 'धुरंधर' के अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल होने के साथ, अक्षय खन्ना शाहरुख खान के बाद एक साल में बॉक्स ऑफिस पर 2,000 करोड़ रुपये कमाने वाले दूसरे भारतीय एक्टर बन गए हैं।
अक्षय अब उस कमर्शियल लीग में शामिल हो गए हैं जिसमें पहले सिर्फ़ खान ही थे। अब तक, सिर्फ़ शाहरुख खान ने ही एक साल में 2,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था, उनकी 2023 में रिलीज़ हुई फ़िल्मों पठान, जवान और डंकी ने मिलकर दुनिया भर में 2,685 करोड़ रुपये कमाए थे। हालांकि आमिर खान की दंगल ने आखिरकार दुनिया भर में 2,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन उसने यह कमाल दो साल में और अलग-अलग इंटरनेशनल रिलीज़ के ज़रिए हासिल किया।
अक्षय खन्ना ने प्रभास, अल्लू अर्जुन को पछाड़ा
इनके अलावा, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे दूसरे स्टार्स भी करीब आए हैं, जिनकी बाहुबली 2 और पुष्पा 2 ने 1,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है। रणबीर कपूर के पास अपनी आने वाली फिल्मों रामायण और लव एंड वॉर से इस एलीट क्लब में शामिल होने का मौका हो सकता है।
अक्षय खन्ना 'दृश्यम 3' विवाद
पहले रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय ने 21 करोड़ रुपये की फीस की मांग और हेयर विग की रिक्वेस्ट के चलते दृश्यम 3 छोड़ दी थी। हालांकि, प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने अक्षय के फिल्म छोड़ने की बात कन्फर्म की, लेकिन यह भी साफ किया कि एक्टर ने धुरंधर की सफलता के बाद दृश्यम 2 नहीं छोड़ी थी।
प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने भी अक्षय को हुए नुकसान को लेकर लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि दृश्यम 3 के लिए जयदीप अहलावत को कास्ट करने की वजह से स्क्रिप्ट को दोबारा लिखना पड़ा ताकि एक नया कैरेक्टर लाया जा सके, जिसमें उन्हें 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च आया।
इस झटके के बावजूद, दृश्यम 3 अजय देवगन के साथ लीड रोल में आगे बढ़ेगी, जबकि जयदीप का रोल रिप्लेसमेंट के बजाय एक नए कैरेक्टर के तौर पर पेश किया जाएगा। यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को गांधी जयंती के मौके पर रिलीज़ होने वाली है।