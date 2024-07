अनंत अंबानी-राधिका मर्चेंट की शादी में नहीं जाएंगे अक्षय कुमार, जानें क्या है वजह?

Highlights आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है विदेशी और बॉलीवुड मेहमानों को शादी में न्योता दिया गया है अक्षय कुमार शादी में शामिल नहीं होंगे

Anant Ambani-Radhika Merchant Wedding: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की फिल्म 'सरफिरा' आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। सरफिरा के प्रमोशन में व्यस्त अक्षय कुमार उन सेलेब्स की लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने का न्योता मिला है। अंबानी परिवार के शादी समारोह में आज सेलेब्स का पहुंचना जारी है लेकिन अक्षय कुमार इस यहां कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। फैन्स यह देखने को बेताब है कि अक्षय कुमार अनंत-राधिका की शादी में कब पहुंचेगे लेकिन उससे पहले एक निराशाजनक खबर सामने आई है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय कुमार COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रोडक्शन हाउस के एक करीबी सूत्र ने एचटी सिटी को विशेष रूप से बताया, “अक्षय कुमार अपनी हालिया रिलीज सरफिरा का प्रमोशन कर रहे थे, जब उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ अभिनेता का शुक्रवार सुबह परीक्षण सकारात्मक आया और वह अनंत अंबानी की शादी में भी शामिल नहीं हो पाएंगे।"

सूत्र ने बताया कि यह निराशाजनक है लेकिन अक्षय एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने तुरंत खुद को अलग कर लिया है। मालूम हो कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी अक्षय कुमार के घर निमंत्रण देने के लिए खुद पहुंचे थे।

#WATCH | Nigerian rapper and singer-songwriter, Rema arrives in Mumbai for the wedding of Anant Ambani-Radhika Merchant. pic.twitter.com/jdyIkctYKw

चूंकि, मुंबई में इस समय मानसून ने दस्तक दी है और कई लोगों को कोविड और अन्य बीमारी हो रही है। यही वजह है कि सुपरस्टार भी इस बीमारी से खुदको बचा नहीं पाए।

#WATCH | Maharashtra: Jio World Convention Centre premises in Mumbai all decked up for the wedding of Anant Ambani-Radhika Merchant. pic.twitter.com/yCzFjJbiqi