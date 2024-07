शूटिंग के दौरान बेहोश हुआ आर्टिस्ट, बचाने के लिए अक्षय कुमार ने लिया रिस्क; देखें वीडियो

Akshay Kumar Video Viral: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ऐसे एक्टर हैं जिन्हें खिलाड़ी कुमार कहा जाता है। फिल्मों में उनके शानदार स्टंट को लेकर उन्हें खिलाड़ी कुमार की उपाधि दी गई है लेकिन एक्टर सिर्फ नाम के खिलाड़ी नहीं बल्कि काम के खिलाड़ी हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने करतब दिखाते हुए हवा में लटके शख्स को बचाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, कपिल शर्मा के शो की शूटिंग के दौरान एक आर्टिस्ट हवा में बेहोश हो गया, जिसे बचाने के लिए अक्षय कुमार फौरन आगे आए और कूद कर उन्होंने शख्स को थाम लिया।

यह थ्रोबैक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और नेटिजन्स उनकी सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो में कॉमेडियन अली असगर 'दादी' की तरह सजे हुए हैं। उन्हें केबल टाई के जरिए छत से लटकाया गया है, उनके साथ एक और कलाकार भी है। दोनों हवा में एक परफॉर्मेंस दे रहे थे, हालांकि, अली के साथ मौजूद व्यक्ति उनके परफॉर्मेंस के बीच में बेहोश हो गया और खुद को संतुलित नहीं कर पाया। कथित तौर पर, कलाकार की पहचान अभिनेता-कॉमेडियन और होस्ट परितोष के रूप में की गई है।

Akshay kumar literally saved a Guy from any injury during shooting of Kapil Sharma Show

pic.twitter.com/0DRlcnY8i8