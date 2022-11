जानिए कौन हैं जसवंत सिंह गिल जिसका किरदार निभाने जा रहे अक्षय कुमार ?

Highlights अक्षय फिल्म में खनन इंजीनियर जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाने जा रहे हैं। गिल ने पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त खदान से 64 लोगों की जान बचाई थी।

मुंबईः अभिनेता अक्षय कुमार ने बुधवार को कहा कि वह एक आने वाली फिल्म में खनन इंजीनियर जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाने जा रहे हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में 1989 में एक बाढ़ग्रस्त खदान से 64 मजदूरों को बचाया था। अभिनेता ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी के ट्वीट के जवाब में यह बात लिखी। मंत्री ने देश के पहले खदान बचाव अभियान के 33 वर्ष पूरे होने के मौके पर गिल को याद किया।

अक्षय ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘भारत के 33 वर्ष पहले के कोयला खदान बचाव अभियान को याद करने के लिए, प्रह्लाद जोशी जी आपका धन्यवाद। एक फिल्म में सरदार जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाना मेरे लिए गर्व की बात है। इसकी कहानी अलग है।’’

Remembering Late Sardar Jaswant Singh Gill ji for his heroic role in rescuing 65 workers from a flooded coal mine, in 1989.



We are proud of our #CoalWarriors who battle everyday against the odds to assure India's energy security.