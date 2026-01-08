Akshay Kumar की 'भूत बंगला' की रिलीज डेट फाइनल, इस दिन खुलेगा बंगला
Bhooth Bangla Movie: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मचअवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, फिल्म की रिलीज की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट आया है।
Bhooth Bangla Movie: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मचअवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, फिल्म की रिलीज की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट आया है। फिल्म 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होने जा रही है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से बताई गई है। इंस्टाग्राम पर बालाजी मोशन पिक्चर्स के अकाउंट से फिल्म के पोस्टर शेयर किए गये हैं, कैप्शन में लिखा हुआ है 'बंगले से एक खबर आई है! दरवाजे 15 मई 2026 को खुलेंगे. सिनेमाघरों में मिलते हैं #BhoothBangla' फिल्म में एक्टर अक्षय कुमार के साथ, एक्ट्रेस तब्बू, एक्टर परेश रावल, राजपाल यादव, जिस्सू सेनगुप्ता, असरानी और वामिका गब्बी नजर आने वाली हैं।
Bangle se ek khabar aayi hai! 🔔— BalajiMotionPictures (@balajimotionpic) January 7, 2026
The doors open on 15th May 2026 🚪👻
See you in cinemas 🎥#BhoothBangla@priyadarshandir@akshaykumar
Produced by @balajimotionpic & #CapeOfGoodFilms#ShobhaKapoor@EktaaRKapoorpic.twitter.com/6AHzs1WKgz