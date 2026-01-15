'पापा बड़े कर्जे में हैं': पोलिंग बूथ के बाहर अक्षय कुमार ने ज़रूरतमंद फैन को मदद का भरोसा दिलाया | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: January 15, 2026 15:42 IST2026-01-15T15:42:49+5:302026-01-15T15:42:49+5:30
मुंबई: अक्षय कुमार गुरुवार की सुबह बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनावों में वोट डालने आए। एक वायरल वीडियो में, एक महिला ने अक्षय कुमार से फाइनेंशियल मदद मांगी और बताया कि उसके पिता पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है। वायरल वीडियो में, अक्षय कुमार पोलिंग बूथ से बाहर निकलते दिख रहे हैं, तभी वह महिला उनके पास आती है। उसने हाथ में एक सफ़ेद कागज़ पकड़े हुए कहा, "पापा बहुत बड़े कर्ज़ में हैं, प्लीज़ उनको बाहर निकालो।"
उन्होंने उस महिला फैन की बात मानी और उसे अपनी टीम के पास भेज दिया। जब उसने उनके पैर छूने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे रोक दिया और कार में बैठ गए। इस वीडियो को इंटरनेट पर खूब तारीफ़ मिली। एक फैन ने लिखा, "असली मर्द, सीधा-सादा अक्षय।" दूसरे फैन ने लिखा, "बड़े दिलवाला।" एक और कमेंट में लिखा था, "बहुत बढ़िया।"
BMC चुनावों में वोट डालने के बाद अक्षय ने मीडिया से भी बात की
उन्होंने वहां मौजूद रिपोर्टर्स से कहा, "यह वह दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में आता है। मैं सभी मुंबईकरों से वोट डालने की अपील करता हूं। तो अब हमारी बारी है—हम सभी को बाहर निकलकर सही इंसान को चुनने के लिए वोट देना चाहिए। अगर आप मुंबई के असली हीरो बनना चाहते हैं, तो डायलॉग बोलने के बजाय आइए और वोट दीजिए।"