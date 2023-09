Akshay Kumar Birthday: जन्मदिन के मौके पर महाकाल दर्शन करने पहुंचे अक्षय कुमार, शिखर धवन संग भस्म आरती में लिया हिस्सा

Highlights अक्षय कुमार आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं जन्मदिन के खास मौके पर एक्टर महाकाल पहुंचे अक्षय कुमार आखिरी बारी ओमाईगोड 2 में नजर आए थें।

Akshay Kumar Birthday: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर अक्षय कुमार मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर पहुंचे।

एक्टर ने शनिवार सुबह-सुबह महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान एक्टर मे भगवा रंग की धोती पहनी हुई थी और माथे पर चंदन लगाया हुआ था। एक्टर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

इस दौरान देखा जा सकता है कि एक्टर भक्ति भाव में मग्न दिखाई दिए। अक्षय कुमार की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई है उसमें वह अपनी बहन अलका हीरानंदनी और भांजी सिमर के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं, भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी उनके साथ मौजूद है।

Latest :- Khiladi Akshay kumar and famous cricketer of indian cricket team Shikhar dhawan visited Famous temple of Ujjain - Mahakaleshwar !!

