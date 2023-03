स्वरा भास्कर-फहाद अहमद की शादी समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव, सपा नेता ने तस्वीरें साझा कर एक्ट्रेस को दी बधाई

Highlights स्वरा ने अपने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें उनके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी दिखाई दिए। अखिलेश यादव एक्ट्रेस से शादी समारोह में शामिल हुए और नए जोड़े को शुभकामनाएं दी। हाल ही में स्वरा ने सपा नेता फहाद अहमद से कोर्ट मैरिज की थी

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। एक्ट्रेस इस समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ शादी के समारोह में व्यस्त है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है। इस बीच स्वरा भास्कर और फहाद अहमद की शादी समारोह में 'कव्वाली नाइट' की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

दिलचस्प बात ये है कि गुरुवार को स्वरा ने अपने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें उनके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी दिखाई दिए। इन तस्वीरों से साफ है कि अखिलेश यादव एक्ट्रेस से शादी समारोह में शामिल हुए और नए जोड़े को शुभकामनाएं दी।

Happy & honoured to welcome Shri @yadavakhilesh ji to #SwaadAnusaar festivities #QawwaliNight .. Used the opportunity to fulfil Pradeep bhaiyya’s dream of a pic with his leader.. i also shared my woes about my party pooper Dad to a gracious & sporting Akhilesh ji 🤭🤓 @theUdayBpic.twitter.com/9kzH6C27CF