बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 की पकड़ मजबूत, 11वें दिन भी की बंपर कमाई, दुनियाभर में 200 करोड़ का आंकड़ा पार

Highlights यह फिल्म (दृश्यम 2) देवगन की 2015 की क्राइम थ्रिलर ‘दृश्यम’ का सीक्वल है। मलयालम फिल्म का सीक्वल फरवरी 2021 में रिलीज हुआ था। 11 दिनों फिल्म का कुल कलेक्शन 149.34 करोड़ हो चुका है।

Drishyam 2 box office collection Day 11: अजय देवगन की दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 150 करोड़ के क्लब में शामिल होने से फिल्म महज कुछ ही कदम दूर है। फिल्म ने पहले हफ्ते में तो ताबड़तोड़ कमाई की है, दूसरे सप्ताह में भी फिल्म ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है।

दृश्यम 2 ने सोमवार (28 नवंबर) को कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाए। इस साल के अंत में फिल्म के 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, देशभर में दृश्यम2 ने दूसरे सप्ताह के चौथे दिन PVR: 1.24 करोड़, INOX में 1.02 करोड़ और सिनेपोलिस मे 56 लाख का बिजनेस किया।

#Drishyam2 continues its MAGNIFICENT RUN, packing an impressive number on [second] Mon… Target ₹ 200 cr+ is very much achievable… [Week 2] Fri 7.87 cr, Sat 14.05 cr, Sun 17.32 cr, Mon 5.44 cr. Total: ₹ 149.34 cr. #India biz. pic.twitter.com/6v5ViMGQ6G