आदिपुरुष विवाद में AICWA ने अमित शाह को लिखा पत्र, ओम राउत और निर्माता टीम पर एफआईआर की मांग

Highlights एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र भी लिखा है आदिपुरुष की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ओम राउत द्वारा आदिपुरुष का निर्माण किया गया है

मुंबई: ओम राउत के निर्देशन में बनी भारी भरकम बजट की फिल्म 'आदिपुरुष' को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार को ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर 'आदिपुरुष' के निर्माता, निर्देशक और लेखक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।

इसके साथ ही एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र भी लिखा है और आदिपुरुष की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

उनका मानना ​​है कि रामायण पर आधारित यह फिल्म स्पष्ट रूप से भगवान राम और भगवान हनुमान की छवि को बदनाम करती है और हिंदुओं और सनातन धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।

All India Cine Workers Association writes to Union Home Minister Amit Shah and Mumbai Police demanding registration of a case against producer, director and writer of movie Adipurush pic.twitter.com/9IId3SE0qx