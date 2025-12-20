Highlights नाना से मिली प्रेरणा, 'इक्कीस' के लिए अगस्त्य नंदा ने देखी अमिताभ बच्चन की 'मेजर साब'

अभिनेता अगस्त्य नंदा ने कहा कि उन्होंने ‘इक्कीस’ में निभाए गए अरुण खेत्रपाल के किरदार की तैयारी के लिए अपने नाना अमिताभ बच्चन अभिनीत 'मेजर साब' सहित युद्ध आधारित अन्य फिल्में देखीं और उनका अध्ययन किया। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी ‘इक्कीस’ अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है, जो भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान ‘परम वीर चक्र’ से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। फिल्म एक जनवरी को रिलीज होगी। इसमें दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के अलावा जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया अहम किरदारों में नजर आएंगे। अगस्त्य ने शुक्रवार शाम संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “हमने ‘रिफ्यूजी’, ‘मेजर साब’ और ‘बॉर्डर’ जैसी कई बेहतरीन फिल्में देखकर प्रेरणा ली। ये सदाबहार भारतीय फिल्में हैं। मैं फिल्म (इक्कीस) में अपने किरदार की तैयारी के लिए इन्हें देखता था।” उन्होंने कहा, “हालांकि, यह (इक्कीस) बिल्कुल अलग विषय पर आधारित फिल्म है। इसमें सेना का एक अलग ही वर्ग दिखाया गया है। मुझे खुशी है कि मुझे एक सैनिक का किरदार निभाने का मौका मिला।”

जून 1998 में प्रदर्शित ‘मेजर साब’ में अमिताभ ने मेजर जसबीर सिंह राणा का किरदार निभाया था, जबकि ‘रिफ्यूजी’ अगस्त्य के मामा अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म थी, जिसमें वह एक रहस्यमयी व्यक्ति की भूमिका में नजर आए थे, जो कच्छ के रण में भारत-पाकिस्तान सीमा को पार करने में लोगों की मदद करता था। अगस्त्य ने खुलासा किया कि बच्चन परिवार में फिल्मों पर चर्चा न करने का सख्त नियम है। उन्होंने कहा, “हमारे परिवार में एक नियम है कि हम फिल्मों के बारे में बात नहीं करते, इसलिए कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं करता कि हम कौन-सी फिल्म कर रहे हैं, आज हमने कौन-से दृश्य फिल्माए, हम आगे क्या करने वाले हैं। यह खाने के समय का नियम है। तो जाहिर है, उन्हें फिल्म के बारे में पता है और वे उत्साहित हैं। लेकिन एक परिवार के तौर पर वे हमें यही सलाह देते हैं कि खुद ही तय करो।” अगस्त्य के लिए ‘इक्कीस’ सिर्फ एक और फिल्म नहीं है, यह उनके करियर का एक अहम पड़ाव है, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि इसके जरिये उन्हें खुद को एक अभिनेता के रूप में साबित करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, “मैं दिनू सर का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने उस समय मेरा साथ दिया, जब मेरी पहली फिल्म सफल नहीं हुई, मुझे अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं मिलीं और फिर भी उनका और श्रीराम सर का मुझ पर भरोसा कायम रहा, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे लिए, यह खुद को साबित करने का आखिरी मौका है, और मैंने इसे इसी तरह लिया है।” अगस्त्य ने 2023 में प्रदर्शित ‘आर्चीज’ से फिल्म जगत में दस्तक दी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी।

