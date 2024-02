Aditya Narayan's Concert Row: आदित्य नारायण के गुस्से का शिकार हुआ फैन आया सामने, बताई कॉन्सर्ट की रात की सच्चाई

Aditya Narayan's Concert Row: गायक और टीवी होस्ट आदित्य नारायण इन दिनों अपने कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन का फोन फेंकने को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान फोन फेंकने को लेकर सिंगर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बाद से लगातार उनकी फजीहत हो रही है।

सिंगर आदित्य ने इस मामले में अपनी चुप्पी भी तोड़ी और अपना पक्ष रखा। इस बीच, जिस फैन का फोन फेंकने की बात कही जा रही है वह अब सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आदित्य नारायण के गुस्से का शिकार बना उसका नाम लोवकेश है और वह रूंगटा कॉलेज में बीएससी का छात्र है जहां कॉन्सर्ट हुआ था।

छात्र ने कहा, "संगीत कार्यक्रम चल रहा था और मैं मंच के सामने खड़ा था। आदित्य सर परफॉर्म कर रहे थे और वह सभी के फोन भी ले रहे थे और उनके लिए सेल्फी भी खींच रहे थे। मैं मंच के ठीक पास था इसलिए मैंने सेल्फी के लिए उन्हें अपना फोन भी दिया लेकिन उन्होंने अपने माइक से मेरे हाथ पर मारा और फिर बिना किसी कारण के मेरा फोन फेंक दिया। वह सबके साथ सेल्फी ले रहे थे इसलिए मुझे लगा कि वह मेरे साथ भी सेल्फी लेंगे इसलिए मैंने उसे अपना फोन दे दिया।''

People who desire fame and have become famous with their parents' legacy clearly don't know how to honor it.



It's such a disgrace to see them act so inhumanely towards their fans, who have made them what they are today.#Adityanarayanpic.twitter.com/6uW8jvTKxh