सोनू निगम पर चेंबूर में हुए हमले को लेकर आरोपी की बहन व विधायक की बेटी ने मांगी माफी, सुप्रदा फटरपेकर ने भाई का किया बचाव

Highlights चेंबूर में सोमवार को आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में सोनू निगम और उनकी टीम के साथ मारपीट की गई। आरोपी स्वप्निल फटरपेकर के खिलाफ गायक ने मामला दर्ज कराया है। आरोपी की बहन ने कहा कि तेजी और उत्साह के चलते हंगामा हो गया।

मुंबईःसोनू निगम पर हमले का आरोपी स्वप्निल फटरपेकर की बहन सुप्रदा फटरपेकर ने गायक से माफी मांगी है। यहां चेंबूर में सोमवार को आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में सेल्फी लेने के दौरान मशहूर गायक सोनू निगम को धक्का देने और उनके दो साथियों से मारपीट का आरोपी स्वप्निल फटरपेकर के खिलाफ गायक ने मामला दर्ज कराया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को चेंबूर जिमखाना में निगम की लाइव प्रस्तुति के बाद हुई इस घटना में उनका एक साथी घायल हो गया। आरोपी स्वप्निल फटरपेकर की बहन सुप्रदा फातर्पेकर घटना को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किया है और सोनू निगम पर हुए हमले को लेकर दुख जाहिर किया।

As organiser of the Chembur festival, I wish to shed light on some facts about the unfortunate incident that occurred at the end of Chembur Festival 2023.



While Shri Sonu Nigam was being hurriedly ushered off the stage after delivering his performance ( 1/3 ) — Suprada Phaterpekar (@suprada17) February 20, 2023

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक प्रकाश फटरपेकर की बेटी सुप्रदा ने ट्विटर पर लिखा, "मेरा भाई सोनू के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। तेजी और उत्साह के चलते हंगामा हो गया।"

my brother was trying to take a selfie with him. Due to the rush & furore, there was a commotion that ensued. The person who fell was taken to Zen hospital & was discharged after examination ( 2/3 ) — Suprada Phaterpekar (@suprada17) February 20, 2023

सुप्रदा फटरपेकर ने ट्वीट में आगे लिखा कि सोनू निगम को प्रस्तुति के बाद आनन-फानन में मंच से उतारा जा रहा था। मेरा भाई उनके साथ एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। हंगामे और हंगामे के चलते वहां भगदड़ मच गई। जो व्यक्ति गिर गया उसे जेन अस्पताल ले जाया गया और जांच के बाद छुट्टी दे दी गई।

Shri Sonu Nigam is unhurt. On behalf of the organisation team, we have officially apologised to Sonu sir & his team for the unpleasant incident.



Please donot believe any baseless rumours and those who are trying to politicize the matter. ( 3/3 ) — Suprada Phaterpekar (@suprada17) February 20, 2023

विधायक की बेटी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि सोनू निगम स्वस्थ हैं। संस्था की टीम की ओर से हमने आधिकारिक तौर पर सोनू सर और उनकी टीम से अप्रिय घटना के लिए माफी मांगी है। बकौल सुप्रदा- कृपया किसी भी आधारहीन अफवाहों और मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने वालों पर विश्वास न करें।

सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आया। अधिकारी ने कहा कि निगम की ओर से मिली शिकायत के आधार पर चेंबूर पुलिस ने शिवसेना के स्थानीय विधायक प्रकाश फटरपेकर के बेटे स्वप्निल फटरपेकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341 और 337 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

गायक की शिकायत के अनुसार, वह और उनके सहयोगी प्रस्तुति के बाद मंच से जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति पीछे से आया और गायक को पकड़ लिया। उस व्यक्ति की पहचान बाद में स्वप्निल फटरपेकर के रूप में हुई। आरोपी गायक के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता था। शिकायत के अनुसार, निगम के सहयोगी हरि प्रकाश ने आरोपी को रोकने की कोशिश की और उसे एक तरफ ले गए।

अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने प्रकाश के साथ कथित तौर पर मारपीट की, जिसके चलते वह मंच से नीचे गिर गए। शिकायत के अनुसार इसके बाद आरोपी ने निगम को धक्का दे दिया, जिसके चलते वह भी सीढ़ियों पर से गिर गए। शिकायत में कहा गया है कि जब निगम के एक अन्य सहयोगी रब्बानी खान उनकी मदद के लिए आगे आए, तो आरोपी ने कथित तौर पर उनके साथ भी मारपीट की। खान भी गिर गए।

अधिकारी ने आगे कहा कि घायल खान को चेंबूर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि निगम मंगलवार तड़के चेंबूर पुलिस थाने गए तथा अपना बयान दर्ज कराया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच की जा रही है।

Web Title: accused sister Suprada Phatarpekar apologized for attack on Sonu Nigam in Chembur