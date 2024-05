Sarfarosh 2: आमिर खान ने 'सरफरोश 2' को लेकर किया बड़ा खुलासा, जानें 25 साल बाद क्यों फिल्म बनाने की उठी मांग

By अंजली चौहान | Published: May 11, 2024 11:52 AM

Next

सरफरोश की 25वीं सालगिरह के मौके पर अभिनेता आमिर खान ने फिल्म के सीक्वल के बारे में एक बड़ा संकेत दिया।