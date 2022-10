68th National Awards 2022: मंच पर कदम रखते ही छा गईं गायिका नानजियाम्मा, आशा पारेख को किया मंत्रमुग्ध, देखें वीडियो

Highlights अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर अवार्ड शो से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो साझा करके उनकी प्रशंसा की। आकर्षण ने एक बार फिर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। 79 वर्षीय आशा पारेख को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया।

68th National Awards 2022: राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 79 वर्षीय आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस अवार्ड शो का मुख्य आकर्षण निस्संदेह अनुभवी अभिनेत्री आशा पारेख थीं और उनके आकर्षण ने एक बार फिर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

लेकिन एक और प्रतिभाशाली महिला थीं, जिसे मंच पर कदम रखते ही स्टैंडिंग ओवेशन मिला और वह मलयालम गायिका नानजियाम्मा हैं। उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला। केरल के अट्टापदी जिले की आदिवासी गायिका नानजियाम्मा ने लोकप्रिय मलयालम फिल्म अय्यप्पनम कोशियुम में कलाकथा के सुंदर गायन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जित किया।

“I am also delighted to know that the Best Female Playback Singer Awardee, Nanjiyamma is a folk singer who hails from a small tribal community in Kerala with no professional film background, such is the power of our storytelling and talent!”, says Union Minister @ianuragthakurpic.twitter.com/aDWLPAu4aO