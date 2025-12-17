औकात से ज्यादा उछल रहा बांग्लादेश

Highlights बांग्लादेशियों का कत्ल कर रहे होते! हसनत जिस पार्टी का नेता है, वह जुम्मा-जुम्मा दस महीने पुरानी है. हसीना अमेरिका के सामने नहीं झुक रही थीं और इसी से अमेरिका भी नाराज था. शेख हसीना भारत में हैं और बांग्लादेश में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है.

बांग्लादेश का एक नेता इस वक्त अपनी औकात से बाहर जाकर इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है कि हर कोई अचंभित है. यह नेता है नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) का सदर्न चीफ ऑर्गेनाइजर हसनत अब्दुल्लाह. वह कह रहा है कि यदि भारत ने बांग्लादेश में हस्तक्षेप किया तो भारत के सेवेन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर के सात राज्यों) को भारत से अलग कर दिया जाएगा. हसनत शायद यह भूल गया है कि उसके देश का जन्म भारत की बदौलत ही हुआ है, अन्यथा जिन पाकिस्तानियों के साथ उसने गलबहियां कर रखी हैं, वे उसके देश की महिलाओं को आज भी नोच रहे होते.

बांग्लादेशियों का कत्ल कर रहे होते! हसनत जिस पार्टी का नेता है, वह जुम्मा-जुम्मा दस महीने पुरानी है. इन्हीं लोगों ने आतंकवाद की नकेल कसने वाली शेख हसीना के खिलाफ अभियान चलाया था. इसके पीछे पाकिस्तान खड़ा था और पर्दे के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए भी यदि काम कर रही थी तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

हसीना अमेरिका के सामने नहीं झुक रही थीं और इसी से अमेरिका भी नाराज था. अब शेख हसीना भारत में हैं और बांग्लादेश में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है. हसनत जैसे लोग चाहते हैं कि हसीना को फांसी पर लटका दें लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा. भारत हसीना के साथ अडिग रूप से खड़ा है.

इसीलिए हसनत बकवास कर रहा है कि भारत ने यदि बांग्लादेश को अस्थिर किया तो पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा को भारत से अलग कर दिया जाएगा. इन राज्यों को एक साथ सेवन सिस्टर्स कहा जाता है. हसनत ने शेख चिल्ली जैसी ये बात चूंकि सर्वदलीय विरोध रैली के दौरान की है,

इसलिए यह माना जा रहा है कि ऐसा ख्वाब देखने वाला अकेला हसनत नहीं है. कट्टरपंथी विचारधारा वाले दूसरे लोग भी इसमें शामिल हैं. वह आरोप लगा रहा है कि भारत बांग्लादेश में अस्थिरता फैला रहा है और चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहा है. सवाल है कि भारत ऐसा क्यों करेगा? हसनत के पास कोई प्रमाण भी नहीं है लेकिन वह इतनी शेखी बघार रहा है कि भारत के टुकड़े कर देगा?

अरे हसनत, तुम्हारी औकात ही कितनी है? यदि तुम सैन्य ताकत की बात कर रहे हो तो इस मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और तुम्हारी हैसियत 35 वें नंबर की है. हम तुमसे बहुत आगे हैं. सैन्य ताकत में भी और बहादुरी में भी! हमारे जवानों की जांबाजी के किस्से उनसे पूछना जिन्होंने तुम्हारे देश की मां-बहनों की इज्जत पाकिस्तानियों से बचाई थी और नए बांग्लादेश को जन्म दिया था.

आज उन्हीं पाकिस्तानियों की गोद में तुम खेल रहे हो! और क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि 93000 पाकिस्तानी फौजियों ने भारत के सामने हथियार डाल दिए थे? और जहां तक तुम चीन पर भरोसा कर रहे हो तो उसे भी पता है कि भारत अब एक बड़ी ताकत है. और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे देश में जो 120 अमेरिकी सैनिकों का अड्डा है, वो भारत के खिलाफ तुम्हारी मदद के लिए है?

तुम भुलावे में हो हसनत, अमेरिका किसी की मदद नहीं करता. वह सभी को उलझा कर वहां से रवाना हो जाता है. दरअसल तुम आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हो जो भारत को तोड़ना चाहते हैं. वैसे यह पहली बार नहीं है जब भारत के सेवेन सिस्टर्स को लेकर किसी बांग्लादेशी ने बकवास की हो.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इसी साल 26 से 29 मार्च तक चीन में थे. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत लैंड लॉक्ड है और समुद्र तक उसकी कोई पहुंच नहीं है इसलिए बांग्लादेश इन राज्यों का अभिभावक है! चीन के लिए यहां पर्याप्त संभावनाएं हैं, चीन यहां कई चीजें बना सकता है और पूरी दुनिया में आपूर्ति कर सकता है.

अब यूनुस को कौन समझाए कि तुम सेवेन सिस्टर्स के लैंड लॉक्ड होने की बात करते हो, लेकिन क्या अपने देश के बारे में कुछ जानते हो? बांग्लादेश वास्तव में ‘इंडिया लॉक्ड’ मुल्क है. बांग्लादेश की 94 फीसदी सीमा भारत से लगती है. वैसे मोहम्मद यूनुस से समझदारी की बात करना वाजिब भी नहीं है.

मो. यूनुस को लगता है कि चिकन नेक कहे जाने वाले महज 22 किलोमीटर चौड़े इस भूभाग पर चीन और पाकिस्तान से मिलकर बांग्लादेश कब्जा कर लेगा और सेवेन सिस्टर्स को अलग कर देगा! इस सोच से बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? मो. यूनुस, ध्यान रखना कि यदि हिमाकत की तो भारत ऐसा बुरा हाल करेगा कि दुनिया भर में चीखते फिरोगे!

हमें पता है कि चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में उग्रवाद को बढ़ाया जा रहा है लेकिन तुम्हें बता दें कि कुछ राज्यों में कुछ लोगों में असंतोष हो सकता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे भारत विरोधी हैं. वे सब खांटी हिंदुस्तानी हैं. अपने देश के भीतर की समस्या को हम मिल-बैठ कर सुलझा रहे हैं. तुम अपने देश की फिक्र करो जो कट्टरपंथियों के कब्जे में है.

ऐसा लगता है कि हसनत और यूनुस बकवास करने वालों में अकेले नहीं हैं. अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो मोहम्मद यूनुस के करीबी माने जाने वाले मेजर जनरल (रिटायर्ड) फजलुर रहमान ने कहा कि भारत यदि पाकिस्तान पर हमला करता है तो पूर्वोत्तर राज्यों पर बांग्लादेश को कब्जा कर लेना चाहिए.

इसके लिए चीन के साथ संयुक्त सैन्य व्यवस्था पर बातचीत करनी चाहिए! फजलुर ने यह नापाक विचार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया था. यूनुस, फजलुर या फिर हसनत, इन सबने ऐसी हसरत पाल रखी है कि वह कभी पूरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

यदि कभी हसरत इसको अमली जामा पहनाने के लिए आगे बढ़े तो वह दिन बांग्लादेश के लिए निश्चित ही कयामत का दिन होगा. वैसे केवल याद दिला रहे हैं कि अखंड भारत हम भारतीयों का सपना है. तो ऐसी कोई हरकत मत करना बांग्लादेश के बड़बोले नेताओं कि हमें अपना सपना पूरा करने का मौका जल्दी मिल जाए. तुम्हारी खैर इसी में है.

