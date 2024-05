ब्लॉग: कानून हाथ में लेने वालों को मिले कड़ी सजा

By लोकमत समाचार सम्पादकीय | Published: May 29, 2024 11:00 AM

Next

पुलिस ने सोमवार को दावा किया कि 17 वर्षीय किशोर के रक्त के नमूनों(ब्लड सैंपल) को उसके पिता के कहने पर सरकारी ससून अस्पताल के चिकित्सकों ने कूड़ेदान में फेंक दिया था और किसी अन्य व्यक्ति के नमूनों को लड़के के रक्त का नमूना बताने की कोशिश की गई।

फोटो क्रेडिट- (एक्स)