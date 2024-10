छोटे शहरों की आबादी को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराने की पहल

Highlights गरीब तबकों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने लगेगी. परियोजनाएं राज्य के सर्वांगीण विकास की गति को रफ्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी. महाराष्ट्र में हर वर्ष एमबीबीएस की लगभग 900 सीटें भी बढ़ेंगी.

PM Modi in Maharashtra: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 10 मेडिकल कॉलेजों का ऑनलाइन उद्घाटन करने के साथ-साथ 7 हजार करोड़ रु. की विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखी. विपक्ष इसे निकट भविष्य में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया गया कदम बता सकता है लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये परियोजनाएं राज्य के सर्वांगीण विकास की गति को रफ्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी. शिरडी में नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण तथा नागपुर में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के उन्नयन से इन क्षेत्रों में पर्यटन, हवाई संपर्क, बुनियादी ढांचे तथा उद्योगों के विकास में तेजी आएगी एवं 10 मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन से गरीब तबकों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने लगेगी.

Congress, a party that ruled over the country for decades, is now desperate to gain back power.



Every day, they are sowing seeds of hatred in people's minds.



Just after independence, Mahatma Gandhi had sensed the vile intentions of Congress, and that's why he wanted to… pic.twitter.com/2SSnbMEYEV