निशांत का ब्लॉगः टल सकता था अप्रैल का कोयला संकट

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: May 24, 2022 09:22 AM

गर थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के नए विश्लेषण के अनुसार, अगर 175 गीगावॉट रिन्यूएबल ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में प्रगति होती तो देश अप्रैल के बिजली संकट से बच सकता था।

निशांत का ब्लॉगः टल सकता था अप्रैल का कोयला संकट

Next