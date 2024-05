ब्लॉग: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ना अच्छा संकेत

By ऋषभ मिश्रा | Published: May 20, 2024 10:12 AM

Next

देश में गैस और तेल उत्पादन से अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं. लेकिन स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग में बढ़ोत्तरी से इनके उपयोग में उत्साहजनक कमी देखने को मिल रही है. भारत मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया से थर्मल कोयला आयात करता है.

(फाइल फोटो)