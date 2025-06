Chenab Bridge Inauguration: असंभव को संभव कर दिखाने का भारतीय जज्बा!, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर...

Highlights घाटी में रेल लाइन की पहली संकल्पना महाराज हरि सिंह ने की थी. बड़ा सपना पूरा हो गया बल्कि भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ गया. कटरा-श्रीनगर-कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

Chenab Bridge Inauguration: बड़े सपने देखना और फिर अपनी सारी शक्ति के साथ उसे जमीन पर उतार देना ही वो जज्बा है जिसने भारत को आज गौरव के मुकाम पर पहुंचा दिया है. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 272 किमी लंबे उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक का शुभारंभ किया और कटरा-श्रीनगर-कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तो न केवल जम्मू-कश्मीर का एक बड़ा सपना पूरा हो गया बल्कि भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ गया. घाटी में रेल लाइन की पहली संकल्पना महाराज हरि सिंह ने की थी. अंग्रेज इंजीनियरों को सर्वेक्षण के लिए नियुक्त भी किया और 1898 से 1909 के बीच 11 वर्षों में तीन रिपोर्ट्स भी तैयार हुई लेकिन काम निश्चय ही असंभव जैसा था, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी. लेकिन हरि सिंह जो सपना जगा गए थे वह आजादी के बाद भी पलता रहा.

#WATCH | J&K: Prime Minister Narendra Modi waves the Tiranga as he inaugurates Chenab bridge - the world’s highest railway arch bridge. #KashmirOnTrack (Video: DD) pic.twitter.com/xfBnSRUQV5

प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी आया, उसका यह सपना रहा कि घाटी में किसी तरह ट्रेन पहुंचे क्योंकि यह प्रमाणित सत्य है कि ट्रेन जहां भी पहुंचती है, विकास की सौगात लेकर पहुंचती है. इंदिरा गांधी, एचडी देवेगौड़ा, इंद्रकुमार गुजराल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने इस सपने में जान फूंकी. आज इसी का प्रतिफल है कि अब भारत के किसी भी हिस्से से घाटी तक ट्रेन की पहुंच हो गई है.

PM Modi's electrifying roadshow in Katra, Jammu and Kashmir, drew immense crowds that thronged the streets to get a glimpse of their leader. ✌️



Catch glimpses of the roadshow ⬇️ pic.twitter.com/5fJuHkLiQL— BJP (@BJP4India) June 6, 2025