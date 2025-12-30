वॉर्नर ब्रदर्स पर कब्जे की होड़, नेटफ्लिक्स-पैरामाउंट और मीडिया की आजादी 

वॉर्नर ब्रदर्स को पोलैंड से भागकर अमेरिका आए चार गरीब यहूदी भाइयों हैरी, अल्बर्ट, सैम और जैक ने बनाया.

सुनील सोनी

सन् 2025 ने दुनिया में जो सब बदला है, उनमें से यह भी कि हम ‘सिनेमाघर संस्कृति’ के ताबूत में अंतिम कील ठोंकी जाती हुई देखें. वैसे ही, जैसे दो दशक पहले मल्टीप्लेक्सों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को निगलना शुरू किया था. अगले कुछ अरसे में सिनेमा सामुदायिक अनुभव नहीं, बल्कि बेहद निजी अनुभव रह जाएगा. मेटा ‘वीआर’ और एप्पल ‘विजनप्रो’ इसे बेहद वैयक्तिक कर देंगे. यह बहस अब तेज हुई है, क्योंकि ‘वन बैटल आफ्टर अनदर’ और ‘सिनर्स’ के ऑस्कर की दावेदार होने के बावजूद वॉर्नर ब्रदर्स-डिस्कवरी स्टूडियो बिक रहा है.

इसे खरीदने के लिए नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट के बीच जंग छिड़ी हुई है. सौदा अगर नेटफ्लिक्स के पक्ष में गया, तो हाॅलीवुड की श्रेष्ठ फिल्में शायद ही कभी सिनेमाघरों में लगें और पैरामाउंट के पक्ष में गया, तो अमेरिका के ‘आजाद प्रेस’ का बड़ा हिस्सा ट्रम्प के बरामदे की बाड़ के भीतर नजर आने लगेगा.

वॉर्नर ब्रदर्स की कहानी में नाटक के सभी तत्व हैं. अमीर और ताकतवर खलनायक हैं, राजनीतिक षड्‌यंत्र हैं और कई रोमांचक उपकथाएं व मोड़ भी. यह कथा 1956 में जैक वॉर्नर के उनके भाइयों को धोखा देकर कंपनी हड़प लेने से शुरू हुई थी. अब कंपनी पर नेटफ्लिक्स ने 7 लाख करोड़ रुपए और पैरामाउंट ने 9 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई है. नेटफ्लिक्स 27.75 डाॅलर और पैरामाउंट 30 डॉलर प्रति शेयरधारक के हिसाब से मूल्य अदा करेगी. लेकिन यह फर्क पैसों का नहीं, भविष्यदृष्टि का है.

वॉर्नर ब्रदर्स को पोलैंड से भागकर अमेरिका आए चार गरीब यहूदी भाइयों हैरी, अल्बर्ट, सैम और जैक ने बनाया. वे शहर-कस्बे, गली-मोहल्लों में घूमकर प्रोजेक्टर पर फिल्म दिखाया करते थे. 1903 में पेंसिलवेनिया में उन्होंने छोटा-सा थिएटर खोला और पहली फिल्म दिखाने के लिए अपना घोड़ा बेच दिया. 1918 में उन्होंने पहला स्टूडियो खोला और 1923 में वॉर्नर ब्रदर्स इंक. बनी. हैरी, अल्बर्ट न्यूयॉर्क में रहकर वित्त व्यवस्था और मार्केटिंग देखते, जबकि सैम और जैक कैलिफोर्निया में फिल्में बनवाते. 1927 में दुनिया की पहली बोलती फिल्म ‘द जैज सिंगर’ बनाई, जिसने इसे सबसे बड़ा स्टूडियो बना दिया.

अगले दो दशकों में ‘लोनली ट्‌यून्स’, ‘बग्स बनी’, ‘डैफी डक’ जैसे अमर किरदार वाले कार्टूनों और 1942 में कासाब्लांका जैसी कालजयी फिल्मों ने उसे नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया. 1950 में सुपरमैन, बैटमैन जैसे टीवी-शो और फिल्मों ने उसे सर्वोच्च पायदान पर रखा. ‘बार्बी’ (2023), हैरी पॉटर सीरीज, बैटमैन, जोकर, वंडर वुमन, एक्वामैन, इन्सेप्शन, द मैट्रिक्स, ड्यून और द एक्सोरसिस्ट, इट, द कॉन्जुरिंग जैसी फिल्में उसके खाते में हैं. 'हैरी पॉटर' ने उसे डूबने से बचाया. विशाल निवेश और वित्तीय अराजकता ने कंपनी की आर्थिक चूल हिला दी. 2018 में इसे एटीएंडटी ने खरीदा और 2022 में डिस्कवरी के साथ मिला दिया.

अब यह सौदा हो रहा है. नेटफ्लिक्स केवल फिल्म-टीवी स्टूडियो और स्ट्रीमिंग नेटवर्क (एचबीओ) मैक्स को खरीदना चाहता है. उसकी सीएनएन, डिस्कवरी, यूरोस्पोट्‌र्स, टीएनटी जैसे न्यूज-स्पोट्‌र्स केबल चैनलों में दिलचस्पी नहीं है. सौदा पका, तो उसके हिस्से में एक सदी की रचनात्मक सामग्री तो आएगी ही और फिल्म-वेबसीरीज निर्माण की क्षमता भी खूब बढ़ जाएगी. उसके मौजूदा 30 करोड़ ग्राहकों में एचबीओ के 13 करोड़ ग्राहक मिल गए, तो शायद ही कोई फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हो. इससे लगभग तय हो जाएगा कि स्ट्रीमिंग ही भविष्य है. ‘ऑस्कर’ पुरस्कारों की दौड़ और डीसी सुपरहीरो फ्रैंचाइजी के अधिग्रहण की वजह से सिनेमाघरों में रिलीज की अनिवार्यता जरूर है, पर इस शर्त का भविष्य; भविष्य ही बताएगा. यह भी कि मीडिया एकाधिकार ग्राहकों को क्या चुनने का विकल्प देगा?

रिपब्लिकन पार्टी के हथियार पैरामाउंट की दिलचस्पी होस्टाइल टेकओवर में है. स्टूडियो के साथ पूरे केबल नेटवर्क से उसका मीडिया साम्राज्य डिजनी से बड़ा होगा. ओरेकल के मालिक लैरी एलिसन के पुत्र डेविड ने 2010 में स्काईडांस स्टूडियो से हॉलीवुड में खुद को स्थापित किया और 2025 में पैरामाउंट ग्लोबल के साथ सीबीएस न्यूज नेटवर्क का भी अधिग्रहण कर लिया.

अब सीएनएन को किसी भी हालत में हासिल करने के ट्रम्प के मंसूबे के लिए लैरी ने 41 अरब डॉलर की निजी गारंटी भी दे दी है. ट्रम्प के दामाद जैरैड कुशनर की पैरामाउंट में हिस्सेदारी है. नेटफ्लिक्स के खिलाफ रिपब्लिकन सांसद दलील दे रहे हैं कि ग्राहकों के लिए विकल्प घटेंगे और दाम बढ़ेंगे. ट्रम्प नेटफ्लिक्स को धमकी दे चुके हैं कि उनके हित में रहा, तब ही वे सौदे को मंजूरी देंगे. सीबीएस से वे कई न्यूज स्टोरी और डॉक्युमेंटरी हटवा चुके हैं.

