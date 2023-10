Ram Mandir: राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने से गरीबों का कल्याण नहीं होगा, बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने किया विरोध

Highlights अगले वर्ष 22 जनवरी 2023 को रामलाल के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन बनने से भाजपा और मोदी सरकार अब देश के नाम बदलने की बातें कर रही हैं। देश का नाम अब इंडिया की जगह भारत बोला जाएगा।

Ram Mandir: बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार को केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने से देश के गरीबों का कल्याण नहीं होगा। भाजपा देश के आम लोगों से जुड़े मूल मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ धर्म और मंदिर की रजनीति की बातें कर रही है।

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 22 जनवरी 2023 को रामलाल के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन क्या राम मंदिर निर्माण से देश के उन गरीबों के बच्चों का भला हो जाएगा जो सूअर के साथ सो रहा है। अशोक चौधरी ने कहा कि देश के गरीबों को भगवान रामलला से क्या मतलब जिन्हें सनातन धर्म से अछूत मानकर रखा है।

Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra releases a video of the construction work of the Ram Temple in Ayodhya. pic.twitter.com/iAQfLOhodV