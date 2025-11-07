Bihar Assembly elections 2025: पहले चरण के रिकॉर्ड तोड़ मतदान से गदगद दिखे राजनाथ सिंह, कहा- 'दो तिहाई बहुमत एनडीए को हासिल हो सकती है'

November 7, 2025

Bihar Assembly elections 2025: कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की जनता किसी भी सूरत में विकास की रफ्तार को बाधित करने के मूड में नहीं है।

Bihar Assembly elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए रिकार्ड तोड मतदान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा कि एनडीए गठबंधन बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत कहा कि निश्चित रूप से हम बिहार जीत रहे हैं। नीतीश कुमार नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे हमारी जो सार्वजनिक सभाएं हो रही हैं, उसमें जनता का जो रिस्पांस प्राप्त हो रहा है, उसे देखते हुए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि सरकार तो बनेगी ही।

राजनाथ सिंह ने कहा कि दो तिहाई बहुमत एनडीए को हासिल हो सकती है। यानी 160 से ज्यादा सीटें। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें आएंगी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की जनता किसी भी सूरत में विकास की रफ्तार को बाधित करने के मूड में नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है।

बिहार में पहले चरण में बंपर वोटिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मौजूदा सरकार के प्रति भरोसे को दर्शाता है। एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार को बड़ी मुश्किल से जंगलराज के दौर से बाहर निकालकर लाई है। विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए एनडीए जरूरी है।

यह बात पूरा बिहार समझता है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में अब तक सबसे ज्यादा 64.66 फीसदी मतदाता है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि इतनी ज्यादा वोटिंग देखकर सभी लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्री जैसे अनुभवी नेता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें आएगी। उल्लेखनीय है कि बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है।

